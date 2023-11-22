ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي في الشرقية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالشرقية) وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية")
ضبط 3 أشخاص بالشرقية للإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
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