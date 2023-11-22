الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي في الشرقية

ضبط 3 أشخاص بالشرقية
ضبط 3 أشخاص بالشرقية للإتجار بالنقد الأجنبى،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالشرقية) وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية")

 

ضبط 3 أشخاص بالشرقية للإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
 

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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