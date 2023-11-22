التصديري للصناعات الكمياوية: 24 شركة مصرية تشارك بمعرض بيلد عراق ببغداد

تبدأ 24 شركة مصرية مشاركتها اليوم في الدورة الثانية لمعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية والذي يقام خلال الفترة من 22 حتى 24 من نوفمبر الجاري بمدينة بغداد – العراق.

معرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات

ومن المقرر أن يفتتح المعرض، وزير التجارة العراقي اثير الغريري، اضافة إلي عدد من سفراء الدول المشاركة من بينهم مصر وتركيا واسبانيا وإيران.



أوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن القطاعات المشاركة من المجلس هي (المواسير – الدهانات – مواد العزل – البنية التحتية – كيماويات متنوعة) مؤكدا أن السوق العراقي سوق واعد للاستثمار في مجال البنية التحتية وهو ما أوجب المشاركة في المعرض خاصة بعد نجاح دورته الأولى وما حققته من أصداء فضلا عن التقارير والإحصائيات التي وردت من مكتب التمثيل التجاري المصري بالعراق.

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وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن المجلس التنسيق مع إدارة المعرض والتعاون مكتب التمثيل التجاري تم الإعداد لعقد لقاءات ثنائيه B2B مع رجال اعمال في نفس مجال التخصص لتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف المشاركة في المعرض وتحقيق الهدف المرجو منه.

محمد مجيد، فيتو



وأكد محمد مجيد المدير التنفيذي حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم وتواجدهم في معرض بيلد عراق كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين. المصريين.

اهم الدول المشاركة بالمعرض

ومن اهم الدول المشاركة بالمعرض كل من تركيا – باكستان – إيران – الأردن- قطر -الكويت- ايطاليا – اسبانيا.



ويمثل المجلس في المعرض كل من محمد مجيد المدير التنفيذي وعلي محمد صقر مدير خدمات دعم المصدرين بالمجلس كما يشارك محمد يوسف زين العابدين رئيس شركة الأمل للبلاستيك وأحد أعضاء مجلس الإدارة.