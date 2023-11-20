الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مجلس الوزراء ينشر أبرز إنجازات الصناعة المصرية بمناسبة يوم التصنيع الإفريقي (إنفوجراف)

يوم التصنيع الإفريقي،
يوم التصنيع الإفريقي، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان (أبرز انجازات الصناعة المصرية، بمناسبة يوم التصنيع الإفريقي).
 

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه قد أولت الحكومة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. 

 

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ونشر المركز في الانفوجراف أبرز إنجازات قطاع الصناعة المصري خلال السنوات الـ 9 السابقة منذ 2014؛ بمناسبة يوم التصنيع الإفريقي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،  إن الحكومة المصرية تدعم مشروعات توطين الصناعة بكل قوة من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل للشباب لافتا إلى أن مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك"  بالعاشر من رمضان، يعمل به ما يقرب من 9 آلاف عامل.

 

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال كلمته  بالجولة الموسعة بعدد من الشركات والمصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، أن الصناعة المحلية تساعد على التخلص من أزمة البطالة، مشيرا إلى أن جهود الدولة المصرية تظهر من خلال دعم رجال الصناعة  وتوفير كافة مطالبهم وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

 

وتابع مصطفى مدبولي، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المستثمرين لإزالة العوائق التي تواجههم من أجل دعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الدولة تتجه نحو الصناعة لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج بجانب تقليص فاتورة  الواردات. 


 
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