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رياضة

تصفيات كأس العالم، العراق تهزم فيتنام بصعوبة

منتخب العراق،فيتو
منتخب العراق،فيتو

حقق منتخب العراق الفوز على مضيفه الفيتنامي بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

فوز صعب للعراق

هدف اللقاء الوحيد لأسود الرافدين، حمل توقيع اللاعب مهند علي "ميمي" في الدقيقة (90+6).

ورفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فيتنام عند 3 نقاط في الوصافة.

وأهدر المنتخب العراقي في الشوط الأول، العديد من الفرص، والتي وصلت إلى 7 محاولات على المرمى، تناوب على إضاعتها أيمن حسين وعلي جاسم وبشار رسن وعلي الحمادي.

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ورغم فرض سيطرته التامة على مجريات اللقاء، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة، جعل النتيجة تذهب إلى التعادل السلبي في الشوط الأول.

وأجرى كاساس مدرب العراق، عدة تبديلات في الشوط الثاني، من خلال الدفع بالثلاثي يوسف الأمين ومهند علي وأمير العماري.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن البديل مهند علي، من خطف هدف الانتصار عبر رأسية جميلة وضعها على يسار الحارس.

ويخوض منتخب فلسطين مبارياته في التصفيات في الكويت، بعدما رفض الاتحاد الآسيوي استضافة الجزائر للمواجهات، لكونها خارج القارة.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، مباراة فلسطين ضد أستراليا، المقرر لها الثلاثاء في الرابعة عصرًا.

وجاء منتخب فلسطين بالمجموعة التاسعة إلى جوار منتخبات: أستراليا، لبنان وبنجلاديش.

ويتصدر المنتخب الأسترالي ترتيب المجموعة مبكرًا عقب اكتساحه بنجلاديش بنتيجة 7-0، في وقت سابق اليوم الخميس.

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