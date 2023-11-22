الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

عامل يسرق مليونا و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال ببنها

سرقة سيارة نقل اموال
سرقة سيارة نقل اموال بالقليوبية، فيتو

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة مبلغ مليون و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بشركة لنقل الأموال بدائرة قسم ثانى بنها حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس أمن بذات الشركة استولى على المبلغ وفر هاربا وتم ضبطه وأرشد عن المبلغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان بنها من فنى بشركة لنقل الأموال بدائرة مركز شرطة كفر شكر والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه أثناء  استقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة وتواجدهما أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم تاركًا السيارة لـ حارس أمن بذات الشركة لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعين داخل حقيبتين.
وتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  حارس الأمن وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مديرية أمن القليوبية مركز شرطة كفر شكر قسم شرطة ثان بنها كفر شكر

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