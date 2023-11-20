الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله ببولاق الدكرور

استمرار حبس المتهمين،
استمرار حبس المتهمين، فيتو

أمر قاضي معارضات الجيزة، باستمرار حبس 3 عاطلين، بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

تفاصيل التحقيقات في سرقة شخص والشروع في قتل ببولاق الدكرور

 وكشفت التحقيقات، أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ "سنجة" فأصابوه بجرح سطحي بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.
 

القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور.

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وتبين من تحريات رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ "سنجة" فأصابوه بجرح سطحي بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.

 

بتقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهمين وبحيازة أحدهم المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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