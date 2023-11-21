حبس تشكيلين عصابيين ارتكبا 28 حادث سرقة دراجات نارية بأسلوب المغافلة وقطع الأسلاك

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الغربية، سوهاج) بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 28 حادث سرقة درجات نارية بأسلوب المغافلة وقطع الأسلاك.

مديرية أمن الغربية

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "أحدهم عميل سئ النية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقات بدائرة (قسم ثان طنطا- مركز شرطة السنطة).. وأرشدوا عن المسروقات (8 دراجات نارية).

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مديرية أمن سوهاج



ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين " لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة " قسم شرطة أول سوهاج - مركز شرطة أخميم") تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك.. وبحوزة أحدهم (كمية من مخدر الهيروين "بقصد التعاطى").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 20 واقعة سرقة بدوائر أقسام (أول وثان سوهاج، ثان العاشر بالشرقية، قنا) ومراكز شرطة (أخميم، سوهاج، البلينا، المنشأة، جهينة، أشمون بالمنوفية، الرياض بكفرالشيخ ).. وأرشدوا عن المسروقات (20 دراجة نارية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



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