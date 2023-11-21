الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس تشكيلين عصابيين ارتكبا 28 حادث سرقة دراجات نارية بأسلوب المغافلة وقطع الأسلاك

ضبط تشكيلين عصابيين،
ضبط تشكيلين عصابيين، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الغربية، سوهاج)  بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط  تشكيلين عصابيين ارتكبا 28 حادث سرقة درجات نارية بأسلوب المغافلة وقطع الأسلاك.

مديرية أمن الغربية

 ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "أحدهم عميل سئ النية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقات بدائرة (قسم ثان طنطا- مركز شرطة السنطة).. وأرشدوا عن المسروقات (8 دراجات نارية).

Advertisements


مديرية أمن سوهاج


 ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين " لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة " قسم شرطة أول سوهاج  - مركز شرطة أخميم") تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك.. وبحوزة أحدهم (كمية من مخدر الهيروين "بقصد التعاطى").

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 20 واقعة سرقة بدوائر أقسام (أول وثان سوهاج، ثان العاشر بالشرقية، قنا) ومراكز شرطة (أخميم، سوهاج، البلينا، المنشأة، جهينة، أشمون بالمنوفية، الرياض بكفرالشيخ ).. وأرشدوا عن المسروقات (20 دراجة نارية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية أمن الغربية مديرية أمن سوهاج قطاع الأمن العام سرقة الدراجات النارية إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية

مواد متعلقة

الأمن يزيل مستودع أنابيب مخالفا وسط الكتلة السكنية في مدينة نصر

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

حملات تفتيشية على العقارات والكافيهات وتحرير 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

رسوم وتكاليف قرعة الحج لعام 2024، المستندات المطلوبة من الفائزين، ومواعيد تكاليف الحج والوصايا العشر للحجاج

رادار المرور يحرر 13 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

الأمن العام يضبط 16 قضية مخدرات و29 قطعة سلاح نارى ​​​​في أسوان ودمياط وأسيوط

محاسب ينهي حياة عامل لخلافات قديمة في قنا

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الأقصر وسوهاج 

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

هبوط حاد لمؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

الأردن تعلن تجاهل إشعارات من دولة الاحتلال، ما القصة

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

نشاط الرئيس اليوم، رسائل هامة للعالم بشأن القضية الفلسطينية الأبرز

كرة السلة، الأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط

Advertisements

منوعات

المزيد

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنسية يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 21-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخوف في المنام وعلاقته بالراحة والاطمئنان والنجاح

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية