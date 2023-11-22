مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار بمحطة الواسطى في بني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، صدمها القطار بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار برية منزل أثناء عبورها شريط السكك الحديدية بمدينة الواسطى.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، رشا ص.ج.ع 43 سنة ربة منزل، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

Advertisements

أسباب حوادث تصادم القطارات بالأشخاص

ولتجنب حوادث تصادم القطارات، يجب على الأفراد والأجهزة المعنية تعزيز التوعية حول سلامة السكك الحديدية، وتطوير البنية التحتية لتوفير إجراءات أمان فعّالة في المحطات والمناطق المحيطة بها.

وحوادث تصادم القطارات بالأشخاص في محطات السكك الحديدية قد تكون نتيجة لعدة أسباب، ومن بين هذه الأسباب:

ـ عدم الانتباه: الأفراد قد يكونون غير مركزين أو مشغولين بأمور أخرى، مما يؤدي إلى عدم الانتباه أثناء عبورهم للسكك الحديدية.

عدم احترام الإشارات: تجاوز الأشخاص لإشارات التحذير أو السيطرة الآلية يمكن أن يؤدي إلى تصادم مع القطارات.

ـ عدم وجود إجراءات سلامة فعّالة: قد يكون هناك نقص في التدابير الأمنية في المحطات، مثل نقص الحواجز أو الإضاءة السليمة.

ـ إستخدام الهواتف النقالة: الاهتمام بالهواتف النقالة أثناء عبور السكك الحديدية يمكن أن يؤدي إلى تجاهل البيئة المحيطة والإشارات الحيوية.

ـ تشويش على حواس السائقين أو المشاة: العوامل البيئية مثل الضباب الكثيف أو الأمطار الشديدة قد تقلل من رؤية السائقين وتؤدي إلى تأخير استجابتهم.

ـ التجاوز غير الآمن: يمكن أن يتسبب التجاوز الغير آمن من قبل المشاة في وقوع حوادث.

ـ التصرفات غير المسؤولة: بعض الأفراد قد يتخذون تصرفات غير مسؤولة مثل العبور على مضض دون التحقق من وجود قطارات قادمة.