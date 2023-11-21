بنرد لهم الجميل، مسئولو كنسية يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تبرع مسئولي كنيسة الملاك ميخائيل، بأطنان من الأسمنت للمساهمة في بناء مسجد التوبة المجاور للكنيسة، بـ حي الأزهري في مدينة بني سويف، وقدموا التهنئة لأخوانهم المسلمين بالبدء في بناء المسجد.

مسؤولي كنسية تبرعون بأطنان من الأسمنت لبناء مسجد ببني سويف

حي الأزهري بمدينة بني سويف

وزار القمص بيمن لوقا، والقس أغاثون، رعاة كنيسة الملاك ميخائيل بحي الأزهري بمدينة بني سويف، موقع بناء المسجد المجاور للكنيسة لتقديم التهنئة ببناء المسجد، وتبرعهم بأطنان الأسمنت للمساهمة في أعمال البناء، وكان في استقبالهم "الشيخ أحمد رمضان، ومجدي غالي، وأحمد حسين غالي" من المسئولين عن بناء المسجد، وعدد من الأهالي والقائمين على بناء المسجد، وسط حالة من السعادة وحفاوة الاستقبال.

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مسؤولي كنسية تبرعون بأطنان من الأسمنت لبناء مسجد ببني سويف

راعي كنيسة الملاك ميخائيل ببني سويف

وقال القمص بيمن لوقا، راعي كنيسة الملاك ميخائيل ببني سويف: ما نقدمه اليوم لأشقائنا المسلمين ليس جديد على علاقتنا، حيث سبق وساهموا معنا في إعادة تجديد الكنيسة، فضلًا عن قيامهم بحماية الكنيسة من أي اعتداءات خلال فترات الانفلات الأمني التي أعقبت أحداث يناير 2011م "يعني إحنا بنردلهم الجميل".

وأضاف: سعادتنا لا تقل عن درجة سعادة إخواننا من مسلمي حي الأزهري، بل تزيد سعادتنا لمشاركتنا لهم في بناء المسجد، لأن بناء مسجد نعلم جيدًأ أن يسعد أخواننا المسلمين، وما يسعدهم بالطبع يسعدنا، لأننا نعيش في حي الأزهري كأخوة وتجمعنا علاقة طيبة منذ زمن بعيد "نحن محظوظون لعلاقتنا الطيبة".

مسؤولي كنسية تبرعون بأطنان من الأسمنت لبناء مسجد ببني سويف

علاقة المسلمين بالمسيحيين في بني سويف

وواصل: "نحن نعيش معًا في حي الأزهري كأخوة في محبة ومودة لا تعرف الفرق، حيث يجمعنا القلب طريقًا، نشارك بعضنا البعض في السراء والضراء، وفرحنا يتشارك مع فرح إخواننا المسلمين، وحزننا يتألم مع حزنهم، وبناء مسجد للعبادة يعد حدثًا يفرح إخوتنا المسلمين، وما يسعدهم يسعدنا أيضًا".

وتابع: نفتخر جميعًا بأننا أبناء وطن واحد، وهو مصر، حيث يتوحد تحت سماء واحدة. حب مصر محفور في قلوبنا، وما نقدمه لإخوتنا المسلمين من مساعدة في بناء المسجد يعبر عن مدى محبتنا وتضامننا معهم في فرحهم، وندعوا لهم بإن يوفقهم الله في إستكمال بناء المسجد، خاصة في ظل هذه الظروف الإقتصادية، وما نشهده جميعًا من إرتفاع الأسعار خاصة أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، لكننا نعلم علم اليقين أنهم يشيدون بيتًا من بيوت الله ونعلم أنه سيساعدهم في إتمام عملية تشييد المسجد "ونبارك لهم بدء أعمال البناء".

مسؤولي كنسية تبرعون بأطنان من الأسمنت لبناء مسجد ببني سويف

تبرعات لبناء المساجد والكنائس ببني سويف

وقال الشيخ أحمد رمضان، أحد سكان حي الأزهري: "هناك بين أهلنا بحي الأزهري رجالًأ كتبوا أسمائهم بأحرف من نور نتيجة أعمالهم الطيبة، بداية من المسلمين المساهمين منذ 40 عامًا في بناء الكنيسة ووصلنا اليوم للقمص بيمن ومسئولي الكنيسة الذين كتبوا أسمائهم بأحرف من نور بهذا العمل الذي نحن بصدده اليوم".

وأضاف: تعلمنا وتتلمذنا على العلاقة الطيبة بين مسلمي ومسيحيي حي الأزهري على أيدي آبائنا وجدودنا ممن تبادلوا مع مسيحيي الحي المساهمات في أعمال الخير، وتشييد وفرش دور العبادة سواء مساجد أو كنائس، أبرزهم الحاج حسين، الذي تبرع بطوب بناء الكنيسة والمعلم غالي، الذي تبرع بفرش المصلى الأولى بحي الأزهري.

تاريخ مسلمي ومسيحيي الأزهري ببني سويف

وقال مجدي غالي، أحد أبناء حي الأزهري: والدي المعلم غالي كان شريكًا للحاج حسين جمعة، والد الأستاذ أحمد، الذي يشرف على بناء المسجد، ونعيد كتابة التاريخ مثلما فعلا أبوينا بمشاركتهم في بناء المسجد، كاستمرار لشراكة في عمل الخير والعمل الوطني الذي ينم عن المحبة بين أهالي حي الأزهري مسلمين ومسيحيين، وهو السائد بين مسلمي ومسيحيي بني سويف.