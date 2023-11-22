الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إصابة 4 عمال في حادث تصادم سيارتين بطريق بني سويف الزعفرانة

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

 أصيب 4 عمال في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين نقل بطريق "بني سويف ـ الزعفرانة" الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

 

بلاغ بحادث تصادم سيارتين نقل ببني سويف

 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث إثر تصادم سيارة جامبو بسيارة نقل ثقيل بطريق الزعفرانة بني سويف الصحراوي الشرقي، أسفر عن إصابة 4 عمال نظافة بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم. 

Advertisements

وعلى الفور انتقلت 3 من  سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم. 

 

نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف

 واستقبلت مستشفى جامعة بنى سويف، 4 مصابين جميعهم عمال نظافة، وهم: محمد عبد الفتاح، 27 سنة، وبه  كدمه بالصدر، وشعبان أحمد، 22 سنة، وبه اشتباه كسر بالضلوع، وهاني عيد، 40 سنة، وبه اشتباه كسر بالقدم اليمني، ومصطفي سيد، 22 سنة، وبه جروح وكدمات، وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم. 

 

 وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

نصائح تساعد في تفادي حوادث الطرق

 تذكر دائما أن الالتزام بقوانين السير واتباع الإرشادات الأمنية يعزز سلامتك وسلامة الآخرين على الطرق، وإليكم بعض النصائح التي تساعد في تفادي حوادث الطرق:

ـ تجنب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق. الالتزام بالسرعة يقلل من فرص وقوع حوادث.

ـ تجنب استخدام الهاتف المحمول أو التشغيل بأي أجهزة أخرى أثناء القيادة. الانشغال يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز وحدوث حوادث.

ـ احترام إشارات المرور وقوانين السير يساهم في سلامة الطريق ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث.

ـ تأكد من صلاحية الفرامل والإطارات وأنظمة الإنارة. الحفاظ على السيارة في حالة جيدة يزيد من سلامة القيادة.

ـ تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات تزيد من فرص وقوع حوادث. 

ـ ارتداء حزام الأمان يقلل من إصابات الركاب في حال وقوع حادث، لذا يجب استخدامه في جميع الأوقات.

ـ تجنب القيادة في ظروف جوية سيئة إذا كان ذلك ممكنًا. وفي حالة الضرورة، توخي الحذر وقيادة بحذر.

ـ الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى يمنع الاصطدامات الخلفية ويتيح لك مزيدًا من الوقت للتفاعل.

ـ تجنب القيادة عند الإعياء أو التعب الشديد، حيث يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى فقدان التركيز.

ـ الالتزام بحقوق وواجبات السائقين يسهم في خلق بيئة آمنة على الطرق.

جريمة على العشاء، قاتل شقيقه ببني سويف: ما كنش قصدي أموته

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنيسة يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

جريمة على العشاء، قاتل شقيقه ببني سويف: ما كنش قصدي أموته

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنيسة يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

بني سويف تبحث إجراءات تقنين أوضاع تحويل الشقق السكنية إلى تجارية

الثانية خلال أسبوع، أهالي بني سويف يهدون 2000 كرتونة لأشقائهم في غزة

وكيل صحة بني سويف يتابع انتظام تقديم الخدمة الطبية بمستشفى التأمين الصحي

في يوم القرية، بني سويف تبحث مشكلات ومطالب أهالي العواونة بإهناسيا

بعد تحذير الأرصاد، بني سويف ترفع الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول

تحرير 5 محاضر لمحلات تبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر في بني سويف

الأكثر قراءة

الموت يفجع الفنان شريف رمزي

الإفراج عن 50 امرأة وطفلًا وزيادة المساعدات، تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

دوري أبطال أفريقيا، القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميديما الغاني

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

هل تحدث زيادة في أسعار برامج الحج السياحي؟ العليا للحج والعمرة تجيب

عضوة بالكنيست تهاجم حكومة الاحتلال بعد الهدنة مع حماس: أذلوا شعبنا عند اندلاع الحرب

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

بأيدي رجال الأمن، حلاقة شعر طلاب غابوا عن الدراسة يثير جدلا في ليبيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية