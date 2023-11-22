إصابة 4 عمال في حادث تصادم سيارتين بطريق بني سويف الزعفرانة

أصيب 4 عمال في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين نقل بطريق "بني سويف ـ الزعفرانة" الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين نقل ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث إثر تصادم سيارة جامبو بسيارة نقل ثقيل بطريق الزعفرانة بني سويف الصحراوي الشرقي، أسفر عن إصابة 4 عمال نظافة بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

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وعلى الفور انتقلت 3 من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف

واستقبلت مستشفى جامعة بنى سويف، 4 مصابين جميعهم عمال نظافة، وهم: محمد عبد الفتاح، 27 سنة، وبه كدمه بالصدر، وشعبان أحمد، 22 سنة، وبه اشتباه كسر بالضلوع، وهاني عيد، 40 سنة، وبه اشتباه كسر بالقدم اليمني، ومصطفي سيد، 22 سنة، وبه جروح وكدمات، وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

نصائح تساعد في تفادي حوادث الطرق

تذكر دائما أن الالتزام بقوانين السير واتباع الإرشادات الأمنية يعزز سلامتك وسلامة الآخرين على الطرق، وإليكم بعض النصائح التي تساعد في تفادي حوادث الطرق:

ـ تجنب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق. الالتزام بالسرعة يقلل من فرص وقوع حوادث.

ـ تجنب استخدام الهاتف المحمول أو التشغيل بأي أجهزة أخرى أثناء القيادة. الانشغال يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز وحدوث حوادث.

ـ احترام إشارات المرور وقوانين السير يساهم في سلامة الطريق ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث.

ـ تأكد من صلاحية الفرامل والإطارات وأنظمة الإنارة. الحفاظ على السيارة في حالة جيدة يزيد من سلامة القيادة.

ـ تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات تزيد من فرص وقوع حوادث.

ـ ارتداء حزام الأمان يقلل من إصابات الركاب في حال وقوع حادث، لذا يجب استخدامه في جميع الأوقات.

ـ تجنب القيادة في ظروف جوية سيئة إذا كان ذلك ممكنًا. وفي حالة الضرورة، توخي الحذر وقيادة بحذر.

ـ الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى يمنع الاصطدامات الخلفية ويتيح لك مزيدًا من الوقت للتفاعل.

ـ تجنب القيادة عند الإعياء أو التعب الشديد، حيث يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى فقدان التركيز.

ـ الالتزام بحقوق وواجبات السائقين يسهم في خلق بيئة آمنة على الطرق.