ماسكات للبشرة، من رحيق الصبار لبشرة خالية من العيوب

رحيق الصبار، هو علاج قديم مستخرج من أوراق الصبار، يساعد في علاج العديد من مشاكل الجلد والبشرة، والاستخدام الموضعي لهذه المادة الطبيعية، لها تأثيرات مهدئة للجلد، وقد يساعد في التئام الجروح. ماسك رحيق الصبار يجعل البشرة صافية ويمنحك شعورًا منعشًا.



وأوضحت خبيرة التجميل الهندية ارميشا، أنه يتم استخراج رحيق الصبار من نبات الصبار.

رحيق الصبار يشبه العسل، يتمتع أيضًا بخصائص علاجية. اعتبر الأزتيك القدماء هذا النبات هدية من الآلهة. واستخدموا الرحيق لتنكيه طعامهم ومشروباتهم. وكان أيضًا جزءًا من علاجهم الشعبي.



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فوائد رحيق الصبار

وفي السطور التالية، تستعرض خبيرة التجميل الهندية، فوائد رحيق الصبار للبشرة.

خصائصه المرطبة تحافظ على بشرتك رطبة وناعمة ونضرة.

يجعل بشرتك تبدو ممتلئة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة.

يهدئ البشرة المتهيجة.

إنه يضيء بشرتك.

عند مزجه مع مكونات أخرى، فإنه يقشر بشرتك بلطف.

إذا كانت بشرتك باهتة وجافة، فإن رحيق الصبار يمكن أن يعيدها إلى الحياة.

ماسكات طبيعية لترطيب الشعر



إذا كنت تواجهين بعض المشاكل الجلدية، فإن رحيق الصبار هو الحل السحري، كما أكدت ارميشا، موضحة مجموعة من الماسكات، من رحيق الصبار.

ماسك برحيق الصبار والكركم (لتفتيح البشرة)

المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة رحيق الصبار

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

اخلطي المكونات في وعاء زجاجي.

استخدمي فرشاة التجميل لتطبيق الخليط على وجهك بالكامل.

يمكنك أيضًا وضعه على شفتيك كقناع للشفاه.

اتركيه لمدة 20-60 دقيقة.

بللي قطعة قماش بالماء الفاتر وامسحي الماسك بلطف عن وجهك.

اغسلي وجهك بغسول وجه خفيف واتركيه حتى يجف.

إذا كانت بشرتك جافة، ضعي سيروم للبشرة أو مرطب خفيف.

ملحوظة: مايك رحيق الصبار هذا قد ينقط ويلطخ ملابسك. تأكدي من تغطية ملابسك وتنظيف وجهك بشكل صحيح قبل البدء في العناية بالبشرة.

ماسك ومقشر للوجه برحيق الصبار والقهوة (للبشرة الباهتة والجافة)

المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة رحيق الصبار

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

في وعاء زجاجي، أضيفي رحيق الصبار والقهوة.

استخدمي الملعقة لخلطهما معًا.

استخدمي أصابعك لتوزيع الخليط على وجهك بالكامل، باستثناء المناطق الحساسة حول عينيك.

اتركيه لمدة 15 دقيقة.

قومي بتدليك المقشر بلطف بحركة دائرية بأصابعك. استمري في ذلك لمدة 5-10 دقائق أخرى.

اغسلي وجهك أولًا بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

قومي بتجفيف وجهك ثم ضعي جل الصبار أو سيروم خفيف.

ماسك برحيق الصبار وصودا الخبز (لتجديد شباب بشرتك)

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة رحيق الصبار

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

2 قطرة من الزيت العطري (زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي)

اخلطي رحيق الصبار وصودا الخبز في وعاء زجاجي.

أضيفي الزيت العطري واخلطيه.

اغسلي وجهك جيدًا قبل وضع الماسك.

استخدمي أطراف أصابعك لتوزيع الماسك على بشرتك.

اتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل أو حتى يجف.

بمجرد أن يجف تمامًا، بللي قطعة قماش وامسحي الماسك بلطف عن وجهك.

اغسلي وجهك بمنظف معتدل واتركيه حتى يجف.

ضعي سيروم خفيفًا أو مرطبًا (اختياري).