الجمعة 17 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

تونر البرتقال لبشرة نضرة ومفعمة بالحيوية والشباب

تونر للبشرة، فيتو
تونر للبشرة، فيتو

التونر من مستحضرات العناية بالبشرة الشهيرة التي تحرص العديد من الفتيات على استخدامها لأهميته خاصة قبل وضع المكياج.

والتونر يباع بمبالغ عالية، وللأسف هو ضروري للبشرة حيث يغلق مسام البشرة قبل المكياج ما يقلل من امتصاص البشرة لمستحضرات التجميل التي تضر بها.

 

تونر البرتقال الطبيعي لجميع أنواع البشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، تونر البرتقال الطبيعي لجميع أنواع البشرة.

المكونات:

قشر 2 برتقالة

كوب ماء

الطريقة:-

  • نحضر قشر البرتقال ونغسله جيدًا.
  • ثم ننقعه فى كوب الماء ليلة كاملة بالثلاجة.
  • ثم نصفيه ونأخذ السائل الناتج ونضعه فى زجاج بخاخ.
  • يستخدم على البشرة يوميا فهو آمن ويحتوي على فيتامين سي.
  • هذا التوتر يستخدم لجميع أنواع البشرة ويتم رشه على البشرة قبل وضع المكياج فهو يغلق المسام ويقلل امتصاص البشرة المكياج.
  • كما يعمل هذا التونر على تفتيح البشرة وتعزيز نضارتها ومقاومة التجاعيد وغلق المسام الواسعة، لذا يجب المواظبة على استخدامه.
  • يجب العلم أن الكمية التي حضرناها صلاحيتها اسبوع واحد فقط مع مراعاة حفظه فى الثلاجة.
تونر البرتقال الطبيعي لجميع أنواع البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك 5 درجات من أول استخدام

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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تونر البرتقال التونر تونر البرتقال الطبيعي لجميع أنواع البشرة أهمية التونر العناية بالبشرة غلق المسام الواسعة سهام شهاب خبيرة التجميل

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