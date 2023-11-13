فوائد البرتقال للصحة، يقوي المناعة ويحمي من السرطان

فوائد البرتقال للصحة عديدة، فالبرتقال من الفواكه الحمضية التي تتميز بطعمها الحلو والحامض، كما أنها مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، لذلك فتناول البرتقال بانتظام يحمي من العديد من الأمراض، ويعالج أيضا العديد من المشاكل الصحية.

فوائد البرتقال للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البرتقال للصحة تشمل ما يلي:

تقوية جهاز المناعة

يحتوي البرتقال على كمية كبيرة من فيتامين ج، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنه يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا مهمًا في جهاز المناعة.

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الوقاية من السرطان

يحتوي البرتقال على مضادات أكسدة أخرى، مثل بيتا كاروتين والليكوبين، والتي قد تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الوقاية من أمراض القلب

يساعد فيتامين ج الموجود في البرتقال على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أنه يساعد على حماية الأوعية الدموية من التلف.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يحتوي البرتقال على الألياف التي تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر في الدم، مما قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

دعم صحة الجهاز الهضمي

تساعد الألياف الموجودة في البرتقال على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

الوقاية من فقر الدم

يحتوي البرتقال على فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى، مما قد يساعد على الوقاية من فقر الدم.

تقوية البصر

يحتوي البرتقال على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادات أكسدة قد تساعد على حماية العين من تلف شبكية العين.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، فإن البرتقال من الفواكه الغنية بالمياه، مما يجعله خيارًا جيدًا للذين يحاولون إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

وبشكل عام، يعتبر البرتقال من الفواكه المفيدة للصحة، وينصح بتناوله بانتظام لتعزيز الصحة العامة.

فوائد البرتقال للجسم، فيتو

طريقة عمل كيكة البرتقال

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال، من طرق الكيك التي يمكنك وضع المزيد من عصير البرتقال بها، وتعد الكيكة بالبرتقال من أصناف الكيك المميزة، خاصة أن معظم الأطفال الصغار يفضلون طعمه. وطريقة عمل الكيكة بالبرتقال، من الطرق سهلة التحضير، كما أنها تحلية غير مكلفة.

وطريقة عمل الكيكة بالبرتقال، لها العديد من الوصفات، التي يمكن لكل ست بيت أن تجيد عملها، بدلًا من أن تشتريها بأضعاف تكلفتها، مما يوفر في الميزانية بشكل كبير.

أسرار عمل الكيكة بالبرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل الكيكة بالبرتقال الهشة اللذيذة، بخطوات بسيطة، وبتكاليف قليلة.

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

200 جرام سكر (:كوب إلا ربع)

4 بيضات متوسطين بدرجة حرارة الغرفة

250 جرام دقيق (كوبين إلا ربع / ربع كيلو )

2ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم

باكو فانيليا

عصير برتقال فريش مصفى (120 ميللى،حوالى نصف كوب مش مليان)

خطوات عمل الكيكة بالبرتقال

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.

نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.

نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.

نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.

نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.

نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.

بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال والقشطة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة البرتقال بالقشطة، وهي من الطرق المميزة وغير التقليدية، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال والقشطة:

واحد ونصف ملعقة كبيرة بشر برتقال

ملعقة صغيرة فانيليا

4/3 كوب زبدة طرية

علبة قشطة نستله

كوب وربع سكر

2/1 كوب عصير برتقال

4 حبات بيض

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

كوب و4/3 دقيق منخول

خطوات تحضير الكيكة بالبرتقال والقشطة:

اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبدة وعلبة القشطة والسكر، وامزجيهم جيدا.

أضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتي يمتزجوا.

احضري قالب الكيك وصبي خليط كيكة البرتقال به، ثم ادخليه الفرن.

يطهي في فرن متوسط الحرارة، لمدة 45 دقيقة.

يقدم مزين بالسكر البودرة وبشر البرتقال.