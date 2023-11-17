الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بلينكن يؤكد وجود مراكز قيادة لحماس أسفل مجمع الشفاء

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيتو

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" abc الأمريكية، أن لدى واشنطن معلومات استخباراتية تفيد بوجود أنفاق لحماس أسفل مجمع الشفاء، وأن حركة حماس تستخدم المرافق المدنية والمستشفيات في عملياتها.

وكان بلينكن طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، إن بلينكن شدد في مكالمة هاتفية مع بيني جانتس، زعيم المعارضة الإسرائيلية الذي انضم إلى حكومة طوارئ الحرب التي شكَّلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على "الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لخفض التوتر في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرفين".

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تحرير المحتجزين لدى حماس

وتناول بلينكن الذي يحضر قمَّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو، خلال مكالمته مع غانتس أيضا، الجهود الدبلوماسية المستمرة لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حماس خطفت نحو 240 شخصًا، بينهم أجانب، وقتلت 1200 معظمهم مدنيُّون.

 

القضاء على حماس

وردًّا على ذلك، توعَّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، ومذَّاك تقصف قطاع غزَّة بلا هوادة، وتفرض عليه "حصارًا مطبقًا"، وبدأت عمليات برية اعتبارًا من 27 أكتوبر. 

وأدَّى القصف إلى استشهاد أكثر من 11500 شخص، معظمهم مدنيُّون وبينهم آلاف الأطفال، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتخضع الضفة الغربية إلى حدّ كبير لاحتلال إسرائيلي، مع وجود قدر محدود من حكم ذاتي تتمتّع به السلطة الفلسطينية التي يُعادي قادتها حماس.

ويقول الفلسطينيون في الضفّة الغربيّة المحتلّة، إنّهم يواجهون مضايقات متزايدة من المستوطنين الإسرائيليين منذ بدء الحرب.

ووافق جانتس، وهو جنرال متقاعد من تيار الوسط، على الانضمام إلى حكومة الحرب مع نتنياهو الذي عاد إلى السلطة في ائتلاف مع أحزاب اليمين المتطرّف الذي يدعم بقوة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.


بلينكن يهاتف الصفدي

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الأردني أيمن الصفدي عن القلق بعد إصابة عدد من العاملين في المستشفى الميداني الأردني بغزة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن بلينكن والصفدي تحدثا، حيث أكد الوزير الأمريكي أن المدنيين والعاملين في المستشفيات "يجب أن تتوفر لهم الحماية".

وأثنى بلينكن على العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحكومة الأردن وشعبه "على اضطلاعهم بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني". وأكد بلينكن أيضًا التزام واشنطن بتحقيق سلام مستدام بإقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

 

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الخارجية الأميركي المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن

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