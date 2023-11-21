عمرو أديب يعلق على اتفاق التهدئة في غزة وصفقة الرهائن

غزة، علق الإعلامي عمرو أديب على اتفاق التهدئة في غزة وصفقة الرهائن.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “عذرا سؤال ساذج: بعد صفقة الرهائن، الإسرائيلى سيعود إلى بيته محميا معززا مكرما أما الأسير الفلسطينى سيتم الإلقاء به إلى أتون الحرب فى غزة ويقتل أو يهجر ولو حتى تم تسكينه فى الضفة فيمكن القبض عليه مرة أخرى.. والأهم سيعود قتل وتشريد أهل غزة بعد انتهاء الهدنة! هل فاتنى شيء لا أفهمه؟”.

Advertisements

صفقة الرهائن

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، أن القيادات الأمنية في إسرائيل تدعم صفقة الرهائن بالكامل، وتقول إن الاتفاق مع حماس سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

وتابع: "الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا.. سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، وبايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن".

وأضاف: "الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل، واستعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك"، لافتا إلي أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.

موقف حماس

وقال القيادي في حماس خليل الحية، مساء اليوم الثلاثاء، "إن الحركة سلمت ردها أمس لمصر وقطر بشأن الهدنة في غزة، وما زلنا ننتظر رد إسرائيل".

وأوضح القيادي في حركة حماس: إننا لا نستطيع هذه اللحظة أن نقول إن هناك اتفاقا، مضيفا: "إذا لم يكن الاحتلال يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها، وهناك حوارات منذ شهر ونتبادل الاقتراحات برعاية قطر ومصر بشأن الهدنة".

الاحتلال يسعى إلى دفع أهالي غزة للنزوح

وتابع: "لن يستطيع نتنياهو والجيش الإسرائيلي تحقيق أي إنجاز ونحن واثقون من هزيمتهم"، لافتا إلي أن الاحتلال يسعى إلى دفع أهالي غزة للنزوح جنوبا ثم إلى خارج القطاع".

وشدد القيادي في حركة حماس أنه لا نزوح ولا رحيل والفلسطينيين في غزة متمسكون بأرضهم.

وأضاف: "قوات الاحتلال حولت مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي إلى ثكنات عسكرية، وإسرائيل تعمل على إخراج المنظومة الصحية في شمال غزة عن الخدمة"، مشيرا إلى أن إعلان الاحتلال وجود أنفاق في مستشفى الشفاء مسرحية هزلية لم يصدقها أحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



