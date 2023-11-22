إقلاع طائرة روسية من مصر تقل 28 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة

أخبار غزة الآن ، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة التي تقل 28 مواطنًا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت مساء أمس من العاصمة المصرية القاهرة نحو موسكو.

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية: "أقلعت الطائرة من مطار القاهرة وعلى متنها 28 روسيًّا، وفي غضون خمس ساعات تقريبًا ستهبط في مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو".

قطاع غزة

وأعلنت الطوارئ الروسية، يوم أمس، إجلاء مجموعة أخرى من المواطنين الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وأكدت وصول المجموعة بسلام إلى القاهرة.

Advertisements

ومنذ 12 نوفمبر، تم نقل أكثر من 500 شخص من قطاع غزة إلى روسيا على متن خمس رحلات جوية خاصة.

وكما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، فقد سجل أكثر من ألف شخص في قوائم الإجلاء، من بينهم 300 قاصر.

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن عدد الروس الراغبين في الإجلاء من قطاع غزة في تزايد مستمر. ووعدت بتسليم كل منهم إلى وطنه.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، ضرورة هدنات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على أفضلية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على تواصل مع إسرائيل للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة- مشيرا إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

صفقة الأسرى مع حماس

وزعم ميلر خلال مؤتمر صحفي أن اتفاق الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، أصبح قريبًا لكنه ليس نهائيًّا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "إن تسليم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لا يتوقف على صفقة الرهائن - الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، بحسب مزاعمه".

إطلاق سراح الأسرى

وصرح ميلر للصحفيين بأنه كان من الواضح منذ بعض الوقت أن إطلاق سراح الرهائن - الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، سيفتح إمكانية توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل ووكالات دولية ومنظمات إغاثة، من أجل دخول المساعدات عبر معبر رفح، مؤكدًا في السياق أن عمليات التفتيش تمثل "عائقًا".



وقال ميلر: "نجري محادثات مع الإسرائيليين بشأن تكثيف عمليات تفتيش الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".



وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية قد قالت إن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل سيبدأ صباح الخميس.

كما أكدت أنه سيتم الإفراج عن أسرى إسرائيليين مساء الخميس 23 نوفمبر.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الليلة على صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستعقد جلسة اليوم الأربعاء بهذا الشأن.