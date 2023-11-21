الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

حساب البيت الأبيض
حساب البيت الأبيض على ثريدز، فيتو

انتقاما من إيلون ماسك، اختار البيت الأبيض أمس الإثنين، أن ينضم إلى منصة ثريدز للتواصل الاجتماعي، التابعة لشركة ميتا، والمنافسة لمنصة إكس التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

منشور معادٍ للسامية 

جاءت هذه الخطوة، التي يقول البيت الأبيض إنها كانت قيد التنفيذ منذ أسابيع، بعد أيام فقط من انتقاده وآخرين لماسك لتضخيم وتأييد منشور معادٍ للسامية.

وفي السياق، أعلنت شركات إعلامية كبرى، داعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك كومكاست، ووالت ديزني، ووارنر براذرز، وديسكفري أنها أوقفت إعلاناتها على منصة إكس.

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دعوى ضد ميديا ماترز

من جانبها، رفعت إكس أمس الإثنين، دعوى قضائية على مجموعة ميديا ماترز لمراقبة وسائل الإعلام، وذكرت فيها أن المنظمة شهَّرت بالمنصَّة في تقرير، قال: إن إعلانات لعلامات تجارية كبرى ظهرت بجانب منشورات تروج للنازية.

وقد دشن البيت الأبيض حسابه الرسمي على ثريدز، وحسابات رسمية للرئيس والسيدة الأولى ونائب الرئيس وزوجها.

الرئيس ونائبته 

إلى ذلك، قال متحدث باسم حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة سي.إن.إن إن الرئيس، ونائبة الرئيس كامالا هاريس سيدشنان حسابين شخصيين على ثريدز أيضًا.

وبدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض روبين باترسون: إن سبب الخطوة "أننا ملتزمون بالتواصل مع الناس أينما كانوا".

البيت الأبيض يدعم ثريدز

ويدعم قرار البيت الأبيض الانضمام إلى ثريدز، التي يسيطر عليها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، مصداقية المنصة.

جاء ذلك أيضًا في وقت تعلن فيه بعض الشخصيات العامة الشهيرة، أنها ستحول حساباتها الشخصية بالكامل من إكس إلى ثريدز، بسبب سلوك ماسك.

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الملياردير الامريكي ايلون ماسك منصة ثريدز للتواصل الاجتماعي البيت الأبيض منصة إكس دولة الاحتلال الاسرائيلي كومكاست والت ديزني مجموعة ميديا ماترز لمراقبة وسائل الإعلام الرئيس الامريكي جو بايدن نائبة الرئيس كامالا هاريس المتحدثة باسم البيت الأبيض روبين باترسون

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