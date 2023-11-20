كاتب بريطاني يوجه رسالة قوية لـ أيلون ماسك بشأن الإبادة الجماعية في غزة

الإبادة الجماعية في غزة، وجه البروفيسور البريطاني ديفيد ميلر، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول سابقًا والذي تم طرده منها بسبب مواقفه ضد إسرائيل، وجه رسالة قوية ونصائح لمالك منصة "أكس"، تويتر سابقًا، الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، بشأن تهديده بتعليق حسابات من يكتبون عن الإبادة الجماعية.

رسالة قوية من بروفيسور بريطاني لأيلون ماسك

وعن الإبادة الجماعية في غزة، وجه البروفيسور البريطاني رسالة لـ أيلون ماسك عبارة عن رسالة مجانية في التاريخ، بعد تهديده بتعليق حسابات من يغرّد بعبارتي "من النهر إلى البحر" و"إنهاء الاستعمار"

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البروفيسور البريطاني ديفيد ميلر، فيتو



قال البروفيسور ديفيد ميلر في رسالته لأيلون ماسك: "إذا سمحت لي يا ماسك، لدي بعض الأسئلة حول حظرك لعبارات "من النهر إلى البحر" و"إنهاء الاستعمار" بدعوى أنها تدعو للإبادة الجماعية للمستوطنين اليهود".

وتابع ديفيد ميلر درسه في التاريخ لأيلون ماسك فقال: "أولًا. عندما غادر البريطانيون أيرلندا في عام 1922 (وأصبحت أيرلندا جمهورية مستقلة في عام 1949)، هل كانت هناك "إبادة جماعية" للمستوطنين البروتستانت؟"

درس مجاني لأيلون ماسك في الإبادة الجماعية

وأضاف "ثانيًا. عندما تم إنهاء الاستعمار في الجزائر بين (1954-1962) هل كانت هناك "إبادة جماعية" للمستوطنين الفرنسيين؟.. ثالثًا. عندما تم إنهاء الاستعمار في جنوب إفريقيا من خلال تفكيك نظام الفصل العنصري عام (1994) هل حدثت إبادة جماعية للمستوطنين البيض؟"

وأوضح ميلر قائلًا: "كما تعلمون فإن الجواب في كل الحالات السابقة هو "لا". والأهم من ذلك أن الشيء الوحيد الذي يدعى "الإبادة الجماعية" في كل من هذه الحالات هو المجازر المهولة ضد السكان الأصليين على يد المستعمرين وحلفائهم، في الثورة الأيرلندية (1916-1921) - بلغ إجمالي عدد الضحايا 2850، منهم 506 فقط من الجيش البريطاني"

وقال ميلر: "في الجزائر (1954-1962) - قتل ما بين 400 ألف ومليون ونصف جزائري، مقابل 25 ألف جندي فرنسي فقط، وأخيرًا في جنوب أفريقيا (حتى 1994) - وصل عدد الضحايا إلى 21 ألفًا من السكان الأصليين"

رسالة ميلر لأيلون ماسك تثير ردود أفعال واسعة

أثارت رسالة البروفيسور البريطاني ديفيد ميلر، التي وجهها لأيلون ماسك، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

علق رامي بدر قائلًا: "على فكرة ديفيد ميلر من أشرس المدافعين عن القضية الفلسطينية وكان ليه مقال أشاد بيه ستيفن هوبكنز لما كان عايش كان بيحلل فيه القضية الفلسطينية وبينتقد بريطانيا والعائلة المالكه لسماحهم لعائلة روتشيلد باستخدام بريطانيا لاغراضهم الاستيطانية وده كان سبب فصله".

الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، فيتو



وقال سعد أحمد: "العالم المتحضر ليس لديه قانون حقيقي رادع وهذا يبدو للجميع لا يملكون سوي ازدواجية المعايير"

وردت حليمة كاتي قائلة: "العالم المتحضر ليس لديه قانون حقيقي رادع وهذا يبدو للجميع لا يملكون سوي ازدواجية المعايير"

أما معاذ فعلق قائلًا: "لكن إيلون ماسك علق التغريدات التي تدعم الصهاينة وتقول من النهر إلى البحر وليس التغريدات التي تدعم غزة"

أيلون ماسك يهدد مستخدمي أكس بتعليق حساباتهم

جدير بالذكر أن إيلون ماسك يتعرض حاليًا لمقاطعة كبيرة من بعض الحكومات والشركات العابرة للحدود حول العالم، للإعلان على منصة "أكس"، حيث قررت شركة IBM العملاقة حظر جميع إعلاناتها على المنصة.

أيلون ماسك يتوعد مستخدمي عبارة الإبادة الجماعية، فيتو



ادعت الشركات بوجود منشورات في المنصة تدعو لمعاداة السامية، وهناك مزاعم حول منشورات قالوا إنها "تروج لمعلومات مضللة وأن المنصة تسمح بنشرها دون تحرك لإيقافها."

ونشر تعليقًا على أكس قال فيه: "قلت في الأسبوع الماضي كلمة "إنهاء الاستعمار" و"من البحر للنهر"، وهذه العبارات تعني بالضرورة الإبادة الجماعية. إن الدعوات الواضحة للعنف الشديد تتعارض مع شروط الخدمة الخاصة بنا وستؤدي إلى تعليق الحساب".

وتوعد أيلون ماسك أي إنسان يدعوا للإبادة الجماعية فقال: "سيتم تعليق حساب أي شخص يدعو إلى الإبادة الجماعية لأي مجموعة في هذه المنصة"

