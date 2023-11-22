الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: اتفاق الأسرى مع حماس أصبح قريبا لكنه ليس نهائيا

الخارجية الأمريكية،
الخارجية الأمريكية، فيتو

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على تواصل مع إسرائيل للتوصل إلى صفقة بشأن  الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة- مشيرا إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حماس .

صفقة الأسرى مع حماس

وزعم ميلر خلال مؤتمر صحفي أن اتفاق الرهائن - الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، أصبح قريبا لكنه ليس نهائيا.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "إن تسليم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لا يتوقف على صفقة الرهائن- الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، بحسب مزاعمه".

 

إطلاق سراح الرهائن

 

وصرح ميلر للصحفيين بأنه كان من الواضح منذ بعض الوقت أن إطلاق سراح الرهائن- الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، سيفتح إمكانية توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل ووكالات دولية ومنظمات إغاثة، من أجل دخول المساعدات عبر معبر رفح، مؤكدا في السياق أن عمليات التفتيش تمثل "عائقا". 


وقال ميلر "نجري محادثات مع الإسرائيليين بشأن تكثيف عمليات تفتيش الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".


وكانت صحيفة "إسرائيل  اليوم" العبرية قد قالت إن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل سيبدأ صباح الخميس.

 

كما أكدت أنه سيتم الإفراج عن أسرى إسرائيليين مساء الخميس 23 نوفمبر.

 

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الليلة على صفقة تبادل الأسرى.

 

وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستعقد جلسة يوم الأربعاء بهذا الشأن.

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ومن ناحية اخرى قال يوآف جالانت، وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل القتال في غزة بكل قوتنا بعد نهاية مرحلة صفقة الرهائن-وذلك وفقا لنبأ عاجل نقلته وسائل إعلام- بحسب مزاعمه.



صفقة مهمة


ومن جانبه ادعة بيني جانتس، الوزير بحكومة الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية أن قرار صفقة التبادل مهم ويمهد لاستمرار الحرب، مشددا على أن الاتفاق هو خطوة أولى نحو إعادة جميع الرهائن- الأسرى الإسرائيليين لدى حماس .
 


مواصلة العمليات العسكرية


وتابع: "سنواصل العمليات العسكرية في غزة حتى تحقيق أهدافنا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق بشأن الرهائن- الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، بحسب تعبيره "

قرار صعب علي نتنياهو
وأكد رئيس  حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.



زيارة الرهائن الذين لن يتم إطلاق سراحهم



وأضاف أن الصليب الأحمر سيزور الرهائن-الأسرى الإسرائيليين لدى حماس،  الذين لن يتم إطلاق سراحهم ويزودهم بالأدوية.

 

وأوضح رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة أن اتفاق إطلاق سراح المخطوفين- الأسرى الإسرائيليين لدى حماس،  يتضمن بندا يقوم بموجبه الصليب الأحمر بزيارة  الرهائن- الأسرى الإسرائيليين لدى حماس،  الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويد المحتاجين بالأدوية.
 

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