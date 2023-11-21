سرايا القدس تعلن وفاة أسيرة إسرائيلية جراء قصف الاحتلال على غزة

أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة – وفاة احد المستوطنين جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وفاة المستوطنة "حنا كتسير"

وقالت سرايا القدس في بيان نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء: “نعلن وفاة المستوطنة حنا كتسير التي سبق وأبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها، وأمام هذا الإعلان نجدد تأكيدنا على إخلاء مسئوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة”.

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وكان قد أكد مصدر مصري مسؤول، في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.



صفقة الأسرى



وأشار المصدر إلى أن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.



دعم غزة



وذكر المصدر أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كل مناطق قطاع غزة، وأن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بالقطاع، بخاصة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لغزة.



رسالة السيسي بشأن غزة



وفي السياق ذاته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي كما نُشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

اتفاق الرهائن في غزة

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حتى الآن.

وأضاف الخارجية الأمريكية في نبأ عاجل منذ قليل: نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.



إدخال المساعدات إلى غزة



ولفتت إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة لا يجب أن يكون مرهونا بالوصول إلى اتفاق بشأن الرهائن.