الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

سرايا القدس تعلن وفاة أسيرة إسرائيلية جراء قصف الاحتلال على غزة

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت  سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة – وفاة احد المستوطنين جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

 وفاة المستوطنة "حنا كتسير"

وقالت سرايا القدس في بيان نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء:  “نعلن وفاة المستوطنة حنا كتسير التي سبق وأبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها، وأمام هذا الإعلان نجدد تأكيدنا على إخلاء مسئوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة”.

Advertisements

وكان قد أكد مصدر مصري مسؤول، في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.


صفقة الأسرى


وأشار المصدر إلى أن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.


دعم غزة 


وذكر المصدر أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كل مناطق قطاع غزة، وأن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بالقطاع، بخاصة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لغزة.


رسالة السيسي بشأن غزة


وفي السياق ذاته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي كما نُشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة. 
اتفاق الرهائن في غزة 

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حتى الآن.

وأضاف الخارجية الأمريكية في نبأ عاجل منذ قليل: نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.


إدخال المساعدات إلى غزة 


ولفتت إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة لا يجب أن يكون مرهونا بالوصول إلى اتفاق بشأن الرهائن. 

سرايا القدس تنشر مشاهد استهدافها لآليات إسرائيلية في غزة (فيديو)

صحة غزة: ارتقاء 120 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سرايا القدس غزة الجهاد الإسلامي في غزة وفاة المستوطنة حنا كتسير صفقة الأسرى قطاع غزة دعم غزة إدخال المساعدات إلى غزة حركة حماس إسرائيل

مواد متعلقة

دول مجموعة بريكس تنتفض من أجل غزة.. وتنفيذ الهدنة الإنسانية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين أبرز توصيات القمة

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية في الهجوم البري على غزة

الأكثر قراءة

نتنياهو: إطلاق سراح الأسرى على مراحل، وقيادات إسرائيل الأمنية تدعم صفقة الرهائن

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

هل يرتفع سعر السكر على بطاقات التموين بعد وصوله 50 جنيها بالأسواق؟

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنيسة يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخوف في المنام وعلاقته بالراحة والاطمئنان والنجاح

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية