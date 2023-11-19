العراق تعلن استهداف جديد للقوات الأمريكية في أربيل بمسيرة مفخخة

تعرضت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة حرير بمدينة أربيل شمال العراق، صباح الأحد، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن "القوات الأمريكية المتواجدة داخل قاعدة حرير تعرضت لهجوم جديد بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، انفجرت داخل القاعدة، بعد التصدي لها من قبل منظومة الدفاع الجوي الأمريكية داخل القاعدة".

وبيّنت المصادر أنه "حتى الآن لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية، التي حصلت جراء الهجوم، فهناك تشديد أمني أمريكي يجري كالمعتاد بعد كل هجوم، يمنع أي قوة عراقية من الاقتراب من الجناح العسكري الخاص بالقوات الأمريكية داخل القاعدة".

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ولوّحت "المقاومة الإسلامية في العراق" بالبدء في "مرحلة جديدة بمواجهة الأمريكان نصرة لفلسطين"، مؤكدة أن "المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة".

وتتعرض القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية للبنتاجون.