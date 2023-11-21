التصبغات من المشكلات المزعجة التى تصيب البشرة لأسباب عديدة وللأسف تؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى يزعج الفتيات كثيرا.

والتصبغات بالبشرة تؤثر على لون البشرة وتحاول بعض الفتيات إخفاءها بمستحضرات التجميل ولكن الأفضل إزالتها تماما.

قناع العرقسوس لعلاج تصبغات البشرة العميقة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع العرقسوس لعلاج تصبغات البشرة العميقة.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة عرقسوس منخول

2 ملعقة كبيرة لبن بودر

ملعقة كبيرة زيت زيتون

القليل من الماء الدافيء

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الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.

ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب جيدا.

ثم نضيف الماء الدافئ تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة سهلة الفرد.

نفرد العجين على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

ثم نمرر ثلجة على الوجه لغلق المسام المفتوحة.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يرطب البشرة ويعزز نضارتها ويوحد لونها ويعمل على إزالة التصبغات بها.

قناع العرقسوس لعلاج تصبغات البشرة العميقة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.