الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة تناقش ملف محو الأمية لمحافظة الجيزة (صور)

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الجيزة بمسؤولي المحافظة، فيتو

عقدت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لمناقشة ملف محو الامية بالجيزة ووضع استراتيجية متكاملة للعمل على دحض معدلات الأمية.

وأشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ إلى انه طبقا للمؤشرات التي تم احتسابها من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تم إعداد مقارنة للأحياء والمراكز لتحديد الأماكن الجغرافية الاعلي في نسب الأمية للتركيز عليها، كما تم تحديد مراكز البدرشين ومنشأة القناطر وأحياء الوراق وامبابة والمنيرة لتكثيف العمل بهم إلى جانب باقي الأحياء والمراكز، مؤكدة على اهمية تضافر الجهود من جميع اجهزة محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجال تعليم الكبار وبعض الجهات الشريكة.

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ملف محو الأمية بالجيزة

واختتمت الاجتماع على أن ينعقد دوريا ويتم التنسيق بين الهيئة العامة لتعليم الكبار  والجمعيات للربط بينهم والنظر للمنهج المقدم من جمعية حواء المستقبل ومراجعته مع الهيئة للاستفادة منه في المرحلة القادمة نظرا لما حققه من نجاح ملموس على ارض الواقع، وكذلك الاستفادة القصوى من مساهمات الجهات الشريكة والاتحاد الاقليمي للجمعيات بالجيزة والمكتبات العامة للقضاء على الامية بالمحافظة.

ملف محو الأمية بالجيزة

حضر الاجتماع المستشار العسكري بالمحافظة ومقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة ووكيل هيئة تعليم الكبار بالجيزة والسادة مسئولي ملف تعليم الكبار بجامعتي القاهرة وحلوان ورئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالجيزة وممثلي بعض الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمكتبات العامة بالجيزة وممثلي مديريات (الصحة – التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم – الشباب والرياضة) وممثلين عن احياء ومراكز (الوراق – البدرشين – منشأة القناطر – إمبابة) ومديري الادارات المعنية بالمحافظة (وحدة السكان – شئون المرأة وتكافؤ الفرص – الامومة والطفولة – تنمية وبناء القرية).

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الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية التضامن الاجتماعي الجهاز المركزى للتعبئة المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هيئة تعليم الكبار مؤسسات المجتمع المدني محافظة الجيزة مديريات الصحة

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