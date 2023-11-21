الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة الأسرى والهدنة بغزة

صفقة الأسرى الإسرائيليين،
صفقة الأسرى الإسرائيليين، فيتو

صفقة الأسرى، كشف خليل الحية، القيادي في حركة حماس، تفاصيل جديدة عن مطالب الحركة ومقترحاتها بشأن الموافقة علي صفقة الأسرى والهدنة في غزة.

شروط حماس في صفقة الأسرى

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في بيروت:"لا نستطيع حتى الاَن القول إنه حدث اتفاق، ولكننا في سبيلنا لعقد الاتفاق وسنعلن ساعة الصفر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حال وافق الاحتلال الإسرائيل علي مقترحنا والذي يتضمن وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى من النساء والأطفال دون الـ19 عاما بين الجانبين، ومقابل كل إسرائيلي يتم اطلاق سراح 3 فلسطينيين، ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود بشكل كثيف جدا".

وقال “الحية”: "نحن بالأمس سلمنا ردنا علي المقترح الأخير وصلنا من الوسطاء سواء للأخوة المصريين أو القطريين بشأن الهدنة وصفقة الأسرى وننتظر رد الاحتلال الإسرائيلي".


بداية مفاوضات صفقة الأسرى

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل في بيروت: "اذا لم يكن الاحتلال يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها"، مشيرًا:"هناك حوارات منذ شهر ونتبادل الإقتراحات برعاية مصر وقطر بشأن الهدنة".

مرواغة الاحتلال الإسرائيلي

وأكد: "الاحتلال الإسرائيلي يراوغ منذ شهر وكلما اقتربنا من الإتفاق عدنا الي الوراء، ولن نستبق الأحداث ولن نعلن تفاصيل الهدنة وخلال الساعات المقبلة ستتكشف الأمور بكامل تفاصيلها".

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