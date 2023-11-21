الشهري يقود السعودية للفوز على الأردن بثنائية في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب السعودية على مضيفه منتخب الأردن، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأحرز هدفي منتخب السعودية لاعبه صالح الشهري في الدقيقتين 9 و30، في مباراة شهدت سيطرة تامة من الأخضر السعودي.

وواصل صالح الشهري مهاجم الهلال تألقه مع المنتخب السعودي، حيث جاء الهدف الأول للشهري في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية، قبل أن يعود في الدقيقة الـ30 ليضيف الهدف الشخصي الثاني له ولـ"الأخضر" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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تشكيل منتخب السعودية أمام الأردن في تصفيات كأس العالم

وكان الجهاز الفني لـ منتخب السعودية بقيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأردن والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي، عون السلولي، حسن كادش، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الإله المالكي، عباس الحسن، علي هزازي

خط الهجوم: صالح الشهري، عبد الله رديف.

وافتقد المنتخب السعودي اليوم، خدمات قائده سالم الدوسري بعد استبعاده من معسكر الأخضر بقرار من المدرب مانشيني، بعدما أثبتت الفحوصات تعرض نجم الهلال لإصابتين في الركبة والكاحل، قبل مباراة باكستان الماضية.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، رفقة منتخبات، باكستان، الأردن، وطاجيكستان.

ترتيب مجموعة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم

بتلك النتيجة بات ترتيب مجموعة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم كالتالي:

1- السعودية 6 نقاط

2- طاجيكستان 4 نقاط

3- الأردن نقطة

4- باكستان 0

ونجح المنتخب السعودي في اكتساح نظيره الباكستاني بالجولة الماضية من تصفيات المونديال برباعية نظيفة.

ويطمح المنتخب السعودي إلى تصدر مجموعته التي يتأهل منها منتخبان إلى الدور الثالث المؤهل إلى كأس العالم القادم بصورة مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السابعة من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات الأردن وباكستان وطاجيكستان.

وفاز منتخب السعودية على ضيفه منتخب باكستان (4-0)، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2017.

سجل أهداف السعودية، صالح الشهري في الدقيقة (6) والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (47) والبديل عبدالرحمن غريب في الدقيقة(90+1)، وعبدالله الرديف (90+5).

وبهذه النتيجة سجل منتخب السعودية أول انتصار له تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني منذ توليه المهمة في أغسطس الماضي، كما حقق فوزًا تاريخيًا في أول مواجهة له أمام باكستان.

وبهذا الفوز حصد الأخضر السعودي أول 3 نقاط لها في هذه التصفيات، بينما بقي منتخب باكستان بدون رصيد.