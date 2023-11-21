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رياضة

تصفيات كأس العالم، السعودية تتقدم على الأردن بهدفين في الشوط الأول

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

تصفيات كأس العالم، تقدم منتخب السعودية على مضيفه الأردن، بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأحرز هدفي منتخب السعودية لاعبه صالح الشهري في الدقيقتين 9 و30، في شوط أول شهد سيطرة تامة من الأخضر السعودي.

 

تشكيل منتخب السعودية أمام الأردن في تصفيات كأس العالم

وكان الجهاز الفني لـ منتخب السعودية بقيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأردن والذي جاء كالتالي: 

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حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي، عون السلولي، حسن كادش، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الإله المالكي، عباس الحسن، علي هزازي

خط الهجوم: صالح الشهري، عبد الله رديف.

ويفقد المنتخب السعودي اليوم، خدمات قائده سالم الدوسري بعد استبعاده من معسكر الأخضر بقرار من المدرب مانشيني، بعدما أثبتت الفحوصات تعرض نجم الهلال لإصابتين في الركبة والكاحل، قبل مباراة باكستان الماضية.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السابعة من مجموعات تصفيات كأس العالم 2026، رفقة منتخبات، باكستان، الأردن، وطاجيكستان.

ونجح المنتخب السعودي في اكتساح نظيره الباكستاني بالجولة الماضية من تصفيات المونديال برباعية نظيفة.

ويطمح المنتخب السعودي إلى تصدر مجموعته التي يتأهل منها منتخبان إلى الدور الثالث المؤهل إلى كأس العالم القادم بصورة مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السابعة من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات الأردن وباكستان وطاجيكستان.

وفاز منتخب السعودية على ضيفه منتخب باكستان (4-0)، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2017.

سجل أهداف السعودية، صالح الشهري في الدقيقة (6) والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (47) والبديل عبدالرحمن غريب في الدقيقة(90+1)، وعبدالله الرديف (90+5).

وبهذه النتيجة سجل منتخب السعودية أول انتصار له تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني منذ توليه المهمة في أغسطس الماضي، كما حقق فوزًا تاريخيًا في أول مواجهة له أمام باكستان.

وبهذا الفوز حصد الأخضر السعودي أول 3 نقاط لها في هذه التصفيات، بينما بقي منتخب باكستان بدون رصيد.

 

منتخب السعودية يفوز على باكستان 0/4 في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

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