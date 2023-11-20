موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لخوض ثاني مبارياته أمام نظيره الأردني في دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي تؤهله إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

موعد مباراة السعودية والأردن

ويستضيف المنتخب الأردني نظيره السعودي، غدًا الثلاثاء الموافق 21 من نوفمبر الجاري 2023 على أرضية ملعب عمان الدولي في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قنوات "SSC" السعودية، وستذاع مباراة الأردن ضد السعودية على شاشتها.

تشكيل السعودية ضد الأردن

محمد العويس

علي البليهي - عون السلولي - حسان تمبكتي

معاذ الفقيهي - علي هزازي - عبد الإله المالكي - فيصل الغامدي - سعود عبد الحميد

صالح الشهري - محمد مران

تشكيلة الأردن ضد السعودية

يزيد أبو ليلى

محمد أبو حشيش - سالم العجالين - عبد الله نصيب - إحسان حداد

نزار الرشدان - رجائي عايد - نور الروابدة

علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

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ويطمح المنتخب السعودي إلى تصدر مجموعته التي يتأهل منها منتخبان إلى الدور الثالث المؤهل إلى كأس العالم القادم بصورة مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السابعة من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات الأردن وباكستان وطاجيكستان.

وفاز منتخب السعودية على ضيفه منتخب باكستان (4-0)، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2017.

سجل أهداف السعودية، صالح الشهري في الدقيقة (6) والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (47) والبديل عبدالرحمن غريب في الدقيقة(90+1)، وعبدالله الرديف (90+5).

وبهذه النتيجة سجل منتخب السعودية أول انتصار له تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني منذ توليه المهمة في أغسطس الماضي، كما حقق فوزًا تاريخيًا في أول مواجهة له أمام باكستان.

وبهذا الفوز حصد الأخضر السعودي أول 3 نقاط لها في هذه التصفيات، بينما بقي منتخب باكستان بدون رصيد.

تفاصيل مباراة السعودية وباكستان

تأثر أداء المنتخب السعودي بغياب عناصره الأساسية، بعدما فضل الإيطالي مانشيني مدرب السعودي الاعتماد على الوجوه الشابة في هذه المباراة.

كانت المباراة في مجملها متوسطة المستوى، مع استحواذ معظم فتراتها للأخضر السعودي، مع أفضلية نسبية له على فترات متباعدة.

اندفع لاعبو المنتخب السعودي مبكرًا نحو مرمى المنتخب الباكستاني للبحث عن هدف مبكر، وتحقق لهم ما أرادوا بعد 6 دقائق.

وبعد تبادل للكرة أمام منطقة جزاء باكستان، وصلت الكرة إلى صالح الشهري، الذي سدد كرة قوية بيسراه لم يستطع حارس مرمى باكستان التعامل معها، وأعلن عن هدف السبق السعودي.

أعطى الهدف المبكر انطباعًا بمشاهدة نتيجة كبيرة في الشوط الأول لكن تراجع الأداء بشكل غريب.

انحصر اللعب وسط الملعب، ولم يستطع الفريقان صناعة فرصة تهديفية محققة.

وبدأ مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي من خارج الخطوط غير راضٍ عن الأداء داخل الملعب.

سيطر المنتخب السعودي تمام على مجريات اللعب، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

بينما ظهر المنتخب الباكستاني بمستوى متواضع للغاية، ولم يستطع لاعبوه الخروج بشكل سليم بالكرة من مناطقهم، واعتمدوا على التشتيت في مواجهة هجمات المنتخب السعودي، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية (1-0).