مبادرة نادي جزيرة الورد في المنصورة لتجهيز قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني

أطلق النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مبادرة للتبرع لتجهيز اكبر قافلة تبرعات إنسانية من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وقال النائب طارق عبدالهادي إنه إيمان بالدور المجتمعي الفعال للمبادرات والمساهمات المجتمعية، التي يطلقها نادي جزيرة الورد دائما كأحد المؤسسات الوطنية الرائدة في مصر، قرر مجلس إدارة النادي إطلاق مبادرة للتبرع لتجهيز قافلة إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الحالية

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وطالب رئيس مجلس إدارة النادي اعضاء الجمعية العمومية التبرع سواء بمبالغ مالية او تبرعات عينية او ملابس او بطاطين او مواد غذائية او ادوية لتجهيز اكبر قافلة مساعدات إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق،بما يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي قطاع غزة.

وأكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وتقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة. وأشار عبدالهادي، إلى أن ذلك ياتي بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعلى صعيد آخر، شهدت الصالة المغطاة بستاد المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية، تعاون عدد من الشباب المتطوعين بإحدى الجمعيات الخيرية لإعداد وتجهيز كميات من المساعدات الغذائية لأهالي غزة.

تجهيزات قوافل المساعدات باستاد المنصورة لشعب غزة، فيتو

ورصدت "فيتو" أعمال الشباب في التجهيز، الذين يعملون كخلية نحل متكاملة منهم من يقوم بتجهيز الكراتين وآخر يعبئ كل صنف على حدة، وآخرون يقومون بالتقفيل في مشهد جذاب للتعاون والتكامل.

تجهيزات قوافل المساعدات باستاد المنصورة لشعب غزة، فيتو

وقالت فوقية القصبي، المشرفة على أكبر قافلة دعم لأهالي غزة بالدقهلية، إن هذه القافلة تعد الأولى للمحافظة لمساعدة أهل غزة، موضحة أن القافلة تحت إشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

تجهيزات قوافل المساعدات باستاد المنصورة لشعب غزة، فيتو

وأشارت القصبي، إلى أن القافلة تعمل منذ يوم الأربعاء الماضي بتجهيز المساعدات الغذائية لأهالي غزة، وستستمر إلى غد الأربعاء، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال 10 شاحنات من المساعدات لأهالي غزة، كأول دفعة.

تجهيزات قوافل المساعدات باستاد المنصورة لشعب غزة، فيتو

وأوضحت فوقية، أن القافلة تشمل كراتين من المساعدات الغذائية لأشقائنا العرب في قطاع غزة تحتوي على المواد الغذائية السريعة مثل المعلبات، لافتة إلى أن كل شاحنة ستحتوي على ما يقرب إلى 8 آلاف كرتونة.

تجهيزات قوافل المساعدات باستاد المنصورة لشعب غزة، فيتو

وقالت فوقية، إن الـ 10 شاحنات التي سيتم إرسالها لقطاع غزة سيكون من بينها 7 شاحنات محملة بالمواد الغذائية، والـ 3 شاحنات الأخرى سيكون بها زجاجات من المياه، قائلة: "الشاحنات هتكون 7 مواد غذائية و3 شاحنات مياه".

وعلى صعيد آخر، كان شهد مركز أجا ملحمة شعبية أطلقها ائتلاف العمل الخيري المكون من جمعيات وشباب أجا بمحافظة الدقهلية، لدعم أهالي وشعب غزة من خلال إرسال السلع الغذائية والمعدات الطبية لهم.

والائتلاف يتكون من 13 جمعية من الجمعيات الصغيرة الموجودة داخل قرى المركز وقام بالتواصل مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، التابعة للتحالف الوطني للعمل التنموي، وهي الجمعيات القادرة على إيصال المساعدات في حالة الكوارث أو الأزمات بناء على تكليفات من الدولة، حيث تقوم بالتعاون مع الجمعيات الصغرى من أجل إيصال المساعدات إلى معبر رفح.

وتم الاتفاق على التعاون لتوصيل المساعدات التي يقومون بتغليفها ليتم نقلها، إلى المقر الرئيس في القاهرة من أجل أن تخرج من إلى معبر رفح حيث يتم إرسال مندوبين من الجمعيات التي يضمها الائتلاف من أجل التأكد من أن البضاعة التي تم إرسالها وصلت إلى معبر رفح.

والسلع التي تحتوي عليها الكراتين التي يتم تغليفها من أجل توصيلها إلى قطاع غزة هي منتجات معلبة جميعها يستطيع أن يتناولها أي شخص يتواجد في أي مكان حيث من الصعب أن على الأهالي في غزة أن يقومون بطهي منتجات مثل الأرز أو المكرونة، كما أن السلع تحتوي على الدقيق والفول المعلب والمربى والبيف والتونة وغيرها من المعلبات، أما فيما يخص المستلزمات الطبية فتضم أيضا تجهيز مستلزمات لإجراء العمليات الجراحية، والأدوية مثل المضادات الحيوية، وأجهزة التنفس، وغيرها.