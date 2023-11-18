باخرة سعودية تحمل مساعدات توازي 25 طائرة تتوجه إلى غزة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت عن تسيير باخرة إلى قطاع غزة، ضمن الجسر البحري السعودي لإنقاذ غزة، وستكون بحمولة تساوي 25 طائرة.

مساعدات تجاوز 1050 طنا

وأكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، أن الباخرة محملة بمساعدات تجاوزت 1050 طنا؛ أي ما يعادل 25 طائرة، بحسب ما أوردته صحيفة "سبق" السعودية.

ألف طن من المساعدات

وتنطلق الباخرة السعودية من ميناء جدة، صوب قطاع غزة محملة بأكثر من ألف طن من المساعدات.

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وأرسلت السعودية الطائرة الـ11 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت متجهة إلى مطار العريش في محافظة شمال سيناء.

مساعدات متنوعة

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات متنوعة شملت مواد غذائية، وإيوائية، وطبية، تزن 35 طنا، ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبدأت السعودية في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، في التاسع من نوفمبر الجاري، وأرسلت الرياض أمس الخميس الطائرة التاسعة التي تضم 3 سيارات إسعاف.