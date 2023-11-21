الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

معضلة صفقة الأسري

تجدد الحديث حول صفقة الأسري التى يتم التفاوض حولها والإعداد لها منذ وقت ليس بالقصير، وثمة توقعات بأن يصادق مجلس الحرب الإسرائيلي عليها اليوم، وأعلن هنية أن قطر سوف تعلن تفاصيل هذه الصفقة التى واجهت معضلات شتى سياسية وعسكرية.. 

 

سياسيا فإن قبول الحكومة الاسرائيلية بعقد هذه الصفقة مع حماس هو اعتراف واضح بفشلها في تحريرهم عسكريا بعد اقتحام أراضي القطاع وتدمير نصف مبانيه ومنشآته، واعتراف أيضا بإخفاقها في النيل من حماس التى تحتفظ بمعظم الأسري الإسرائيليين.. 

Advertisements

 

وعسكريا فإن إبرام هذه الصفقة مع حماس هو بمثابة تنازل عن موقف القادة العسكريين الإسرائيليين الرافض وقف إطلاق النار لبضعة أيام حتى لا تستفيد من ذلك حماس والمنظمات المسلحة الأخرى في إعادة ترتيب أوضاعها وتنظيم صفوفها والتقاط أنفاسها.

 
ولعل تلك المعضلة المزدوجة كانت سبب طول المفاوضات حول صفقة الأسري ومماطلة إسرائيل في الموافقة عليها، خاصة وأن حماس طلبت مع الإفراج عن أسري فلسطينيين في السجون الإسرائيلية زيادة قوافل المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وطلبت أيضا توقف الاستطلاع الجوى الإسرائيلي على قطاع غزة لبضعة ساعات طوال أيام الهدنة حتى لا تتعرض عناصر حماس وهى تخرج الأسري الإسرائيليين للانكشاف ويتم استهدافها فيما بعد.

 
وبالطبع لا يمكن تجاهل رغبة الأمريكان في إنجاز هذه الصفقة لاضطرار إسرائيل لبحثها مع الوسطاء ومناقشة طلبات حماس فيها.. فإن بايدن تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى له، وهو يحتاج أن يقدم للأمريكيين كإنجاز تحرير أسرى إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية، لعل ذلك يساعده على استعادة بعض شعبيته المفقودة.

 

أوامر أمريكية!

من تحت الركام!


وأيضًا لا يمكن تجاهل ضغوط أهل الأسري الإسرائيليين على حكومة نتنياهو في هذا الصدد، والتى تزايدت مؤخرا بعد أن أخفق الاجتياح البرى في تحرير هؤلاء الأسري، وكل ما نجح فيه هو العثور على جثة أسيرة من هؤلاء الأسري قالت حماس إنها قتلت بنيران إسرائيلية، مثلما حدث في قتل أعداد من الإسرائيليين بنيران إسرائيلية أيضا كانوا يشاركون في حفل يوم السابع من اكتوبر، يوم اجتياح حماس مستوطنات غلاف غزة.

الحكومة الإسرائيلية السجون الإسرائيلية المساعدات الغذائية إسرائيل الاسري الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو مجلس الحرب الإسرائيلي صفة الأسري

مواد متعلقة

إسرائيل تشعر بالإنهاك !

أول تقدير إسرائيلي لوقف النار

بايدن لا يعرف!

هزيمة إسرائيلية فى معركة الرضع!

أحدث خطة لتصفية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

استشهاد حفيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق إيقاع عناصر جيش الاحتلال في كمين محكم (فيديو)

حماس تسلم رسالة عاجلة لمصر وقطر بشأن الهدنة

حماس تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة الأسرى والهدنة بغزة

شعبة الذهب تكشف حقيقة وقف عمل المحال التجارية وعدم البيع بعد زيادة الأسعار

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

آلاف الشهداء ومبانٍ ومستشفيات خارج الخدمة.. غزة بعد شهر ونصف من عدوان الاحتلال على القطاع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية