الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

أوامر أمريكية!

أخيرًا بعد أكثر من أربعين يوما حرمت إسرائيل قطاع غزة من الوقود وافقت حكومتها على مد جنوبه ببعض كميات من الوقود لتشغيل محطات المياه والصرف الصحى وشبكات الاتصالات، وهذه الكمية التى تساوى فقط نسبة ثلاثةَ في المائة من الاحتياجات اليومية للقطاع جاءت تنفيذا لأوامر أمريكية.. 

 

ولذلك لم يكترث نتانياهو لمعارضة عدد من وزراء حكومته لقراره السماح بشاحنتين من الوقود للقطاع يوميا، بل إنه حاول اقناع الاسرائليين بذلك بدعوى أنه يحميهم من الأوبئة!. 


وهذه ليست المرة الاولى منذ نشوب الحرب التى تأمر فيها أمريكا إسرائيل وتمتثل حكومتها للأوامر.. سبق أن أمرت أمريكا حكومة إسرائيل بالسماح بمد القطاع بالمساعدات الإغاثية من غذاء ودواء ومستلزمات طبية وإمتثل أيضا الاسرائليين.. 

 

وسبق أيضا أن أمرت أمريكا حكومة إسرائيل بالسماح لعدد من من الجرحى والمصابين كما سمحت من قبل مزدوجى الجنسية من الفلسطينيين بمغادرة القطاع وإمتثلت أيضا اسرائيل.. وكذلك سبق أن أمرت أمريكا إسرائيل بعدم خوض حرب واسعة ضد حزب آلله فى لبنان وامتثلت إسرائيل. 


وهكذا.. ما حدث يُبين أن أمريكا تقدر على أن تأمر إسرائيل بخصوص تطورات الحرب في غزة، وإسرائيل لا ترد لها طلبا لإنها الداعم الأكبر لها الذى يحميها دوليا ويقدم لها المال والسلاح والمعلومات الاستخباراتية وأيضًا المشورة العسكريةَ.. 

 

من تحت الركام!

إسرائيل تشعر بالإنهاك !

 

وهذا يقدم لنا دليلا ناصعا على أن أمريكا تتحمل أساسا مسئولية إستمرار حرب الإبادة التى يشنها الاسرائيليون ضد أهالى غزة.. فهى لو كانت راغبة في وقف هذه الحرب لكانت أمرت إسرائيل بوقفها فورا، ولما كانت تحايلت على ذلك بالدعوة لهدن إنسانية.. أمريكا قبل إسرائيل تريد استمرار هذه الحرب، ولعلها ترى أن ذلك يحقق مصالحها ولا يمنح فقط الاسرائليين فرصة للانتقام لما لحق بهم فى السابع من أكتوبر.    

Advertisements

إسرائيل الاسرائليين الحرب في غزة الفلسطينيين غزة أمريكا حكومة اسرائيل الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

أول تقدير إسرائيلي لوقف النار

بايدن لا يعرف!

هزيمة إسرائيلية فى معركة الرضع!

أحدث خطة لتصفية القضية الفلسطينية

أوهام نتنياهو!

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

الأهلى، كولر يوافق على استعادة مدافع الفريق

زغلول صيام يكتب: أهلا بالأشقاء الليبيين .. فضلوا المصريين على الأجانب

صدمة لثنائي الأحمر، المنتخب يبلغ الأهلي بقرار فيتوريا بعد استبعاد الشحات وعاشور

شاهد الدمار الهائل في مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال بعد قصفه بصواريخ حزب الله

وزير الصحة: استقبال 28 طفلا من المبتسرين عبر معبر رفح للعلاج في مصر (صور)

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية