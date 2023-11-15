أعراض نقص الزنك في الجسم وكيفية علاجه؟

على الرغم من أن الجسم لا يحتاج إلى كميات كبيرة من الزنك، فإنه من الممكن أن يعاني من نقص الزنك، وتشمل الأسباب المحتملة لنقص الزنك الحالات المزمنة، وعدم الحصول على ما يكفي من الزنك من خلال النظام الغذائي، وأكثر من ذلك.

ويحتاج الجسم إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ليعمل على النحو الأمثل وأحد المعادن الأساسية هو الزنك، والذي يوجد بكميات صغيرة في الطعام.

أعراض نقص الزنك، فيتو

إذا لم يحصل الجسم على الزنك الذي يحتاجه، فقد يعاني الشخص من الأعراض المرتبطة بنقص الزنك.

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فوائد الزنك في الجسم

يقوم الزنك بأشياء كثيرة في الجسم، فهو يدعم وظيفة الخلية، ويساعد ما يقدر بنحو 100 إنزيم - وهي الجزيئات التي تحدث التفاعلات الكيميائية - على أداء واجباتها، ويلعب الزنك أدوارًا إضافية في الجسم، بما في ذلك:

تعزيز وظيفة المناعة

مساعدة الخلايا على الانقسام

الحفاظ على حاسة الشم والتذوق

تعزيز التئام الجروح

يدعم الزنك أيضًا نمو الشخص وتطوره، لذلك فهو يعد معدن أساسي للنساء الحوامل وكذلك الأطفال في مرحلة النمو.

لا يقوم جسم الشخص بتخزين الزنك، مما يعني أن الحصول على ما يكفي من المعدن من الطعام مهم لمنع النقص.

أعراض نقص الزنك

تميل أعراض نقص الزنك إلى الارتباط بالأدوار التي يؤديها الزنك في الجسم، وتشمل بعض أعراض نقص الزنك الأكثر شيوعًا ما يلي:

فقدان الشهية

أبطأ من النمو المتوقع

ضعف وظيفة الجهاز المناعي

يمكن أن يسبب النقص الحاد في الزنك أعراضًا أكثر إثارة للقلق، والامثله تشمل:

تأخر النضج الجنسي

إسهال

آفات العين والجلد

الشعور بالخمول

تساقط الشعر

سوء التئام الجروح

فقدان الوزن غير المبرر

ويمكن أن يعاني الرجال أيضًا من العجز الجنسي وقصور الغدد التناسلية، وهو عندما لا ينتج جسم الذكر ما يكفي من هرمون التستوستيرون.

في جميع أنحاء العالم، يعاني حوالي 1.1 مليار شخص من نقص الزنك بسبب عدم كفاية المدخول الغذائي، وفقًا لموقع "Medical news today" الطبي، ومع ذلك، توجد ثلاثة أسباب رئيسية لنقص الزنك الأساسي:

عدم تناول ما يكفي من الزنك من خلال النظام الغذائي

فقدان الكميات الزائدة من الزنك من الجسم، مثلًا من خلال سوء الامتصاص

الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الحالات المزمنة التالية من نقص الزنك:

إدمان الكحول

سرطان

مرض الاضطرابات الهضمية

الإسهال المزمن

فشل كلوي مزمن

مرض الكبد المزمن

مرض كرون

السكري

مرض البنكرياس

داء الكريات المنجلية

التهاب القولون التقرحي

الارتباط بالنباتية

وعادةً ما يكون لدى النباتيين مستويات منخفضة من الزنك لأن الجسم يكسر الزنك الموجود في اللحوم بشكل أكثر كفاءة.

يميل النباتيون إلى تناول مستويات أعلى من البقوليات وفول الصويا والفاصوليا والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة وعلى الرغم من أنها خيارات غذائية صحية، إلا أنها يمكن أن تضعف قدرة الجسم على امتصاص الزنك بسبب وجود الفيتات وترتبط هذه المواد بالزنك، فلا يستطيع الجسم امتصاصه.

الارتباط بالعمر

يتعرض كبار السن لخطر نقص الزنك لأنهم قد لا يأكلون أو لا يستطيعون الوصول إلى مجموعة واسعة من الأطعمة وتناول بعض الأدوية يمكن أن يزيد أيضًا من إفراز الجسم للزنك.

تشمل الأمثلة تناول مدرات البول الثيازيدية، مثل كلورثاليدون أو هيدروكلوروثيازيد.

وتوجد أيضًا اضطراب طبي نادر يسمى التهاب الجلد الدهني المعوي، والذي يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص الزنك.

تشخيص نقص الزنك

في حين يمكن للطبيب أن يطلب إجراء فحص الدم أو اختبار البول للتحقق من مستويات الزنك، إلا أن ذلك قد لا يعطي نتيجة نهائية وذلك لأن الزنك موجود فقط بكميات صغيرة في خلايا الجسم.

نقص الزنك، فيتو

وعند تشخيص نقص الزنك، سيحتاج الطبيب إلى أخذ التاريخ الصحي الكامل. سوف يطرحون أسئلة حول المدخول الغذائي للشخص وإذا كان الشخص لا يتناول ما يكفي من السعرات الحرارية يوميًا أو لا يتناول ما يكفي من مجموعة متنوعة من الأطعمة، فمن الممكن أن يكون نقص الزنك هو السبب الكامن وراء ذلك.

علاج نقص الزنك

المكملات الغذائية متوفرة في معظم الصيدليات والمتاجر الصحية ويمكن أن تحتوي المكملات الغذائية على كميات مختلفة من عنصر الزنك ويتم تصنيفها على أنها غلوكونات الزنك أو كبريتات الزنك أو خلات الزنك.

يجب أن يحتوي كل ملحق على معلومات حول مقدار عنصر الزنك المتوفر في كل نوع زيعد الزنك أيضًا مكونًا شائعًا في أقراص الاستحلاب، حيث يُعتقد أن الزنك يساعد في علاج نزلات البرد.

يمكن لأي شخص أيضًا محاولة زيادة تناوله للأطعمة التي تحتوي على الزنك، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

المحار

لحم البقر المشوي

حبوب الإفطار المدعمة

الفاصوليا المخبوزة

زبادي

حمص

دقيق الشوفان العادي

لبن

من المرجح أن يحصل الشخص الذي يتناول مجموعة واسعة من الأطعمة على كمية كافية من الزنك في نظامه الغذائي اليومي، وهذا يشمل اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.