الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الشرقية: ضبط 20 توك توك مخالف بمدينة الزقازيق

qبط ٢٠ توك توك مخالف
qبط ٢٠ توك توك مخالف بمدينة الزقازيق-فيتو

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، باستمرار وتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع والقضاء علي ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة وحفاظًا علي المظهر الجمالي داخلها.

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ضرورة تفعيل القرار الصادر بحظرسير التوك توك

كما شدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، كذلك استمرار الحملات الليلية بمناطق الزقازيق المختلفة للقضاء علي ظاهرة التكاتك نهائيًا من المدينة وكافة مدن المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية 

ثمن المحافظ مجهودات مديرية أمن الشرقية برئاسة اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية وتعاونها المثمر مع المحافظة في تكثيف الحملات المرورية وضبط مركبات التوك توك والسيارات المخالفة وكذا رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطرق امام حركة السيارات وعبور الماره وإعادة الإنضباط للشارع واستعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

المحاسب عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ أشارالمحاسب عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه خلال اليومين الماضيين وبالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور تم تشكيل أكمنة بمناطق (القومية - شارع المحافظة ) أسفرت عن ضبط ٢٠ توك توك مخالف وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

معدلات أداء نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية 

وتابع محافظ الشرقية  فى وقت سابق مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق نفق أبو الريش / المعهد الديني / العصلوجي، وذلك لدفع عجلة العمل به وتذليل أي عقبات امام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد. 

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رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق

وأكد المحافظ أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق والذي يُعد شريانًا من شرايين التنمية الاقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية ,مطالبًا الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.

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العميد تامر مباشر مدير الادارة العامة لمرور الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير امن الشرقية المحاسب عبده سالم مدير ادارة المتابعة الميدانية

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