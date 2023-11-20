الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية يسلم وحدة سكنية لسيدة من الأولى بالرعاية في أبوكبير

محافظ الشرقية يسلم
محافظ الشرقية يسلم حدة سكنية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية

 سلم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  ( ن.أ.م  ) عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوكبير، نظرًا لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها حيث جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

محافظ الشرقية: رفع حالة الطوارئ القصوى بسبب غزارة الأمطار

الوحدة السكنية تقع بقرية المشاعلة 

 أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الإجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتًا إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه. فيما أعربت السيدة ( ن. أ. م ) عن امتنانها وتقديرها لاستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بمركز أبوكبير.فيما أوضحت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة أن الوحدة المخصصة للسيدة  (ن.أ.م )من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوكبير وتقع بقرية المشاعلة، وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، وتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للسيدة وأسرتها.

Advertisements

تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية 

وكانت السيدة ( ن. أ. م ) قد تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية من خلال لقاء المواطنين والذي يعقد يوم الإثنين من كل أسبوع، ليصدر المحافظ تعليماته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي عن الحالة للتأكد من  أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ضرورة الاهتمام بالشباب 

وعلى جانب آخر أكد محافظ الشرقية فى وقت سابق على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

 

تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب 

 وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ فعاليات الموسم الثاني لبرنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على  التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

محافظ الشرقية يتابع استعدادات شركة مياه الشرب للتعامل مع الطقس السيئ

استمرار فعاليات الموسم الثاني من الرواق الأزهرى 

وبدوره أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  استمرار فعاليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الأزهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لـبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عقد وحدة سكنية الاسرة الاولى بالرعاية لظروفها الاجتماعية والعائلية الديوان العام للمحافظة المهندسة عبير عبدالقادر مير ادارة صندوق الاسكان بالمحافظة

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتابع استعدادات شركة مياه الشرب للتعامل مع الطقس السيئ

محافظ الشرقية: رفع حالة الطوارئ القصوى بسبب غزارة الأمطار

محافظ الشرقية: تكثيف الجهود اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الشرقية يشهد فعاليات برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

أحمد بلحاج يتقدم بشكوى ضد الزمالك تعرف على التفاصيل

صدمة لثنائي الأحمر، المنتخب يبلغ الأهلي بقرار فيتوريا بعد استبعاد الشحات وعاشور

الأهلى، كولر يوافق على استعادة مدافع الفريق

زغلول صيام يكتب: أهلا بالأشقاء الليبيين .. فضلوا المصريين على الأجانب

رغم نفي الزمالك، صحف السعودية تؤكد عرض الاتفاق لفتوح

شاهد الدمار الهائل في مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال بعد قصفه بصواريخ حزب الله

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية