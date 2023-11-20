محافظ الشرقية يسلم وحدة سكنية لسيدة من الأولى بالرعاية في أبوكبير

سلم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ( ن.أ.م ) عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوكبير، نظرًا لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها حيث جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

الوحدة السكنية تقع بقرية المشاعلة

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الإجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتًا إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه. فيما أعربت السيدة ( ن. أ. م ) عن امتنانها وتقديرها لاستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بمركز أبوكبير.فيما أوضحت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة أن الوحدة المخصصة للسيدة (ن.أ.م )من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوكبير وتقع بقرية المشاعلة، وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، وتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للسيدة وأسرتها.

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تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية

وكانت السيدة ( ن. أ. م ) قد تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية من خلال لقاء المواطنين والذي يعقد يوم الإثنين من كل أسبوع، ليصدر المحافظ تعليماته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ضرورة الاهتمام بالشباب

وعلى جانب آخر أكد محافظ الشرقية فى وقت سابق على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ فعاليات الموسم الثاني لبرنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

استمرار فعاليات الموسم الثاني من الرواق الأزهرى

وبدوره أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية استمرار فعاليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الأزهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لـبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.