محافظ الشرقية يتابع رصف طريق نفق "أبو الريش - العصلوجي"

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق نفق أبو الريش / المعهد الديني / العصلوجي، وذلك لدفع عجلة العمل به وتذليل أي عقبات امام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ 17 مشروعا بقطاع الطرق بنطاق المحافظة بإجمالي أطوال 41.5 كم وبتكلفة 177 مليونا و780 ألف جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح.

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رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق

وأكد المحافظ أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق والذي يُعد شريانًا من شرايين التنمية الاقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية ,مطالبًا الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.

جار تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة نفق أبو الريش

‏وقال المهندس وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جار تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة طريق نفق أبو الريش / المعهد الديني / العصلوجي بمدينة الزقازيق بطول 4 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه حيث شملت الأعمال الانتهاء من كشط طبقات الأسفلت القديمة بطول 350 مترا بجانب أعمال تكسير طبقات الأسفلت المعيبة بالطريق علي مسافة 285 مترا تمهيدا لوضع طبقات الأساس اللازمة للبدء في اعمال الرصف وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمارة باعتباره أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة القاهرة.

لانتهاء من رصف منطقة يوسف بك

وكان رئيس حي ثان الزقازيق قد اكد سابقا أنه تم الانتهاء من رصف شارع الحاجة حكمت بطول ٢٠٠م، وشارع عزالدين حافظ بطول ٩٠٠م بمنطقة كفر الزقازيق البحري، وكذلك تم الانتهاء من رصف شارع البنك بطول ٢٢٥ م بمنطقة الإشارة، ورصف شارع محمد علي بطول ٢٥٠م بمنطقة قسم الجامع، وشارع شبراوي بطول ٩٩م، وشارع معالي بطول ١٠٥ م بمنطقة قسم يوسف بك.

كما تم الانتهاء من رصف عدد ٣ شوارع للربط بين منطقة القومية وشارعي طلبة عويضة وشارع الاستاد وشارع محمد مأجور بطول ٢٠٠م وشارع الإمام علي بطول ٢٥٠م وشارع الهدي بطول ٢٠٠م، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و185 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي المنطقة.

تنفيذ خطة تطوير وتجميل شبكة الطرق الداخلية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة تطوير وتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنيه تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين