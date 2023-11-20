الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الشرقية: أنفقنا 3 مليارات و147 مليون جنيه ببرنامج مشروعك

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة وذلك لتوفير ٥٥ ألف  و٦٢٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و١٤٦ مليون و٦٨٧ ألف جنيه حيث تم تنفيذ ١٩ ألف و٣٠ مشروع  وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى ٢٠ نوفمبر  2023م.

وثمن المحافظ دور القائمين على تنفيذ برنامج " مشروعك " لتوفير ٥٥ ألف و٦٢٣ فرصة عمل للشباب من خلال إقامة ١٩ ألف و٣٠ مشروع للشباب بتكلفة ٣ مليار و١٤٦ مليون و٦٨٧ ألف جنيه منذ انطلاق المبادرة.

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تشجيع السباب للتقدم لبرنامج مشروعك 

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى  أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

المحاسب العربى الشبراوى مدير مشروعك 

وأوضح المحاسب  العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

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مركز ديرب نجم فى الصدارة 

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٠٤ مشروع بقيمة ٣٨١ مليون و٢٤٤ ألف و٢٠٩ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٥٢ مشروع بقيمة ٣٦٤ مليون و٨٩٦ ألف و٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٢٣ مشروع بقيمة ٣٤٥ مليون و٧٤٤ ألف جنيه و٢٥٠جنيه.ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

 

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