بدء مسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الشرقية الأزهرية

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنهاء الاستعدادات لبدء أعمال التصفيات الأولية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، الدكتور أحمد الطيب بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والمقرر لها السبت المقبل، بمقر ديوان عام المنطقة

تجهيز مقار اللجان وتوفير أجهزة الحاسب

وأضاف أنه تم تجهيز مقار اللجان وتوفير أجهزة الحاسب الآلي، ومشرفي ومنسقي اللجان، علي أن يبدأ طلاب المكاتب الأهلية، وطلاب الرواق الأزهري، الاختبارات الشفوية الإلكترونية اعتبارًا من السبت الموافق ٢٥ نوفمبر وحتى الثلاثاء الموافق ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٣ م.مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بجميع مراحلها الدراسية وطلاب الرواق الأزهري وكذلك طلاب المكاتب الأهلية،اعتبارًا من السبت الموافق ٢٥ نوفمبر الجاري وحتي ١٢ ديسمبر المقبل، لافتا إلي أن إجمالي عدد المتسابقين لجميع المستويات بلغ نحو ٧٨٨٥متسابقًا.

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التصفيات الاولية فى المرحلة الثانية

قال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة الازهرية بمحافظة الشرقية وأن اختبارات مسابقة شيخ الأزهر سوف تجري على أربعة مراحل، المرحلة الأولى وهى الاختبار، ثم التصفيات الأولية فى المرحلة الثانية، حيث تعقد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ثم يتم ترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة بالمرحلة الثالثة، لإختيار الفائزين على مستوى المنطقة، والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، التى يتم عقدها فى القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية فى المستويات الأربعة، لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

الفائز الاول بالمسابقة سيحصل على 100 الف جنية

وحول جوائز المسابقة ومكافآت الطلاب الفائزين ومحفظيهم، كشف قطاع المعاهد، أن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين فى المستوى الأول، توزع على ان تبدا مسابقات القسم الاول من 100 الف جنية وتنتهى ب55 الف اما المستوى الثانى فيبدا من 70 الف وتنتهى عند 52 الف جنيه واما الميتوى الثالث فيبدا من 50 الف وحتى 32 الف جنيه وياتى المستوى الرابع والاخير يبدأ من 40 الف وينتهى عند 22 الف جنيه بالاضافة الى انه سيمنح محفظو مكاتب التحفيظ الذين حصل طلابهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية على جوائز مالية؛ تقديرا لجهودهم فى العناية بتحفيظ كتاب الله، وحرصهم على إخراج جيل حامل لكتاب الله عز وجل.

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