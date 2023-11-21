الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

بمناسبة اليوم العالمي للسكر، تعاون بين الإدارة الصحية وكلية الطب بفاقوس

نشاط مكثف وتعاون
نشاط مكثف وتعاون بين الادارة الصحية وكلية الطب بفاقوس

قالت الدكتورة  منى عبدالعزيز الصحاوى مديرة الإدارة الصحية بفاقوس انه فى إطار التعاون المشترك بين كلية طب فاقوس والإدارة الصحية وذلك بمناسبة  اليوم العالمي للسكر قام فريق  من حملة  ١٠٠ يوم صحة بالإدارة  بعمل كافة التحاليل الخاصة   للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من قياس الضغط  والسكر و الاعتلال الكلوي كما تم عمل ندوة تثقيفية عن صحة المرأة للتوعية بأمراض  سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه والكشف المبكر عنه وذلك بتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل  وزارة الصحه بالشرقيه وبحضور والدكتور وليد عبد الفتاح عميد كلية الطب البشري بفاقوس والدكتور السيد الخطاري منسق المبادرات الرئاسية بالادارة. 

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اجتماع القسم الوقائى 

 واضافت انها عقدت اجتماعا والدكتوره ياسمين الطرابيشي مدير القسم الوقائي وبالإدارة  مع المراقبين الصحيين  بمختلف الوحدات الصحيه بقاعه اجتماعات مجلس مدينة فاقوس مشيرة إلى أنها ناقشت فى الاجتماع خطة العمل بالقسم الوقائي في الفترة المقبلة وكيفية رفع كفاءة التطعيمات الروتينية الاطفال وعمل الدعاية اللازمة للتطعيم ضد مرض الانفلونزا الموسمية والتدريب علي أعمال ترصد الأمراض المعدية والذى يتم تنشيطه عن طريق الوحدات الصحية وشرح  تعريف حالات الأمراض المعدية وذلك استعدادا لأي أمراض معدية ورصدها أولا بأول.

فريق مراقبة الأغذية يحرر 16 محضرا ويعدم أغذية 

كما قام فريق  مراقبة الأغذية بالإدارة  بحملة  تحت اشراف  انور الخياط رئيس قسم مراقبه الاغذيه اسفرت عن زيارة 7 منشآت غذائية ومجموعة أسواق القرى بمركز فاقوس  وجد منها منشأة غير مرخصة وجاري وتم اتخاذ الإجراءات حيالها كما تحرر ٣ محاضرطبقا لقرار وزير الصحة رقم   ٩٧ وكذلك ٦ محاضر بالقرار  ٧٠٧  و٧ محاضر طبقا للقانون 96 وتحرير و٦محاضر للقانون ٣٣ وتم اعدم كميات من الأغذية المختلفة التى وجد بها تغير فى خواصها الطبيعية  كما قامت الفرق الطبية بالانتشار المكثف لتنفيذ فاعليات حمله ١٠٠يوم صحة بانحاء مركز مدينه فاقوس وتوابعها  وذلك من خلال السيارات المتنقلة وايضا الفرق الثابتة والمتحركة بجميع الوحدات الصحية. 

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المبادرات الرئاسية ومبادرة 100 مليون صحة 

وقالت ان المبادرات التى وجهه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  هى لصحة المرأة والكشف المبكر لحديثي الولاده عن ضعف السمع وصحة الأم والجنين والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة  وفحص المقبلين على الزواج، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وبتم تكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

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الدكتورة منى عبدالعزيز الطحاوى مديرة الادارة الصحية بفاقوس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحةوالسكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية

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