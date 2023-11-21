الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الأقمار الصناعية تظهر دمار نصف مباني شمال غزة

غزة بالاقمار الصناعية،
غزة بالاقمار الصناعية، فيتو

أظهرت صور للأقمار الصناعية، نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن نحو نصف المباني في شمال غزة، تعرضت لأضرار أو دمرت كليًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع وارتفعت هذه النسبة بعدما كانت ثلث المباني فقط هي التي تضررت، قبل أسبوعين.

 صور الاقمار الصناعية لمباني غزة

وبحسب تحليل نفذه باحثان، هما "جامون فان دن هوك" من جامعة ولاية أوريجون و"كوري شير" من جامعة ولاية أوريجون، وشمل جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك جنوب غزة؛ فإن ما لا يقل عن 56 ألف مبنى قد تضرر، أو ما يقدر بنحو 20 إلى 26% من جميع مباني القطاع.

Advertisements

 
ووفقًا للتحليل أيضًا، فقد تضرر ما لا يقل عن 13.200 مبنى في جنوب غزة، تحت خط الإخلاء الذي أقامته إسرائيل في الـ13 من أكتوبر الماضي، عندما أمرت جميع سكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب.

وقالت "نيويورك تايمز": في الأيام الأخيرة، أفاد بعض السكان في خان يونس وما حولها في جنوب غزة أيضًا بأنهم رأوا أوامر إخلاء، على شكل منشورات موجهة إلى سكان القرى الزراعية شرق المدينة. كما تعرضت بعض المناطق في تلك القرى، بما في ذلك خزاعة وبني سهيلة، لأضرار جسيمة.

وأضافت أن تدمير المباني وغيرها من المنشآت استمر في شمال غزة حتى مع تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده هناك ومواصلة تقدمه داخل مدينة غزة، كما تحاصر القوات الإسرائيلية بشكل متواصل المستشفيات في شمال غزة، بما في ذلك المستشفى الإندونيسي الذي تعرَّض للقصف في وقت مبكر من صباح امس الاثنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تُبرر استمرارها في تدمير البنية التحتية بقولها إن حماس، الجماعة المسلحة التي تحكم غزة، قامت بإخفاء قواعد داخل المستشفيات، وبدأت إسرائيل بنشر مقاطع فيديو تقول إنها تدعم تأكيداتها.

 
في حين نفت حركة حماس، الاتهامات الإسرائيلية بأنها تستخدم البنية التحتية المدنية، قائلة إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب باستهداف المستشفيات وتدمير المباني والبنية التحتية الضرورية لحياة سكان غزة.

txt

مدبولي يصل مقر مجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة بشأن الأوضاع في غزة

txt

جيش الاحتلال يعلن تطويق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.  

إسرائيل الحرب الإسرائيلية الأقمار الصناعية غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن تطويق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

خبير قانون دولي: التصريحات الإسرائيلية عن إعادة توطين أهالي غزة “كلام مرسل وعبثي”

قوات الاحتلال تعتقل ٣٥ فلسطينيا بالضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 ضباط وجنود خلال المعارك في شمال غزة

الأكثر قراءة

استقالة أحمد عيد عبد الملك رسميا من نادي لافيينا

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

مهاجم إنبي يعود لحسابات كولر لتدعيم هجوم الأهلي في يناير

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

عبد المنعم إمام: للصبر حدود، ومصر لم تغلق معبر رفح

Advertisements

منوعات

المزيد

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية