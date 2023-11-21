الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

تعليم الغربية يتعاون مع كلية الآداب جامعة طنطا للتدريب وتنمية المهارات

تعاون مشترك لتعليم
تعاون مشترك لتعليم الغربية مع كلية الآداب، فيتو

عقد اليوم كل من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور ممدوح ناصف المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، اتفاق تعاون مشترك، حيث سيتم تقديم العديد من الخدمات عبر هذا الاتفاق، وذلك من خلال أقسام الكلية العلمية وإدارتها المختلفة. 

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وأوضح وكيل الوزارة، أن الاتفاق يتناول العديد من الدورات في مجال اللغة العربية، ودورات في مجال ذوي الهمم، ودورات في المساحة الحديثة والخرائط.

 

وكيل تعليم الغربية يوجه بنظافة أسطح المدارس وتوافر وسائل الأمن والسلامة

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وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة التأكيد على نظافة أسطح المباني المدرسية وخلوها تمامًا، والتأكد من سلامة مواسير الصرف، 

 

جاء ذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة داخل جميع المدارس والدواوين، من طفايات الحريق وجرادل الرمل، وسلامة حنفيات الحريق، وخراطيم الحريق، والتأكد من تشغيلها، وسلامتها وصلاحيتها، وتوفير أرقام الطوارئ والإعلان عنها بشكل واضح، وتدريب العاملين والطلاب على كيفية استخدام طفايات الحريق، والتعامل السريع معها ضد أي موقف طارئ.


كما وجه وكيل الوزارة أيضا بضرورة التدريب على خطة الإخلاء بالمدارس والدواوين في أسرع وقت ممكن، والتعامل السريع في حالات الطوارئ، وذلك بإشراف مسئول الكوارث والأزمات بكل مدرسة.

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