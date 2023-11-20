الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص يتاجرون بالنقد الأجنبي في الغربية

ضبط 3 أشخاص للإتجار
ضبط 3 أشخاص للإتجار بالنقد الأجنبى في الغربية،فيتو

 ضبط 3 أشخاص للإتجار بالنقد الأجنبي في الغربية.

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية 3 أشخاص بالغربية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. 

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