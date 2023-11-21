الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالسنطة وزفتى

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالسنطة،فيتو

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

 

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وأشار إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، 

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جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالسنطة وزفتي.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال إنشاء جسم الطريق بالمرحلة الثانية من طريق طنطا- السنطة- زفتي الحيوي والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق، وتبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى بطول ١٠ كيلومترات وعرض 11.25 مترا.


وأكد المحافظ خلال متابعته أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، مؤكدا أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى السنطة المركزي والتي يجري إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام "العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل"، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 87 %.

واستمرت الجولة بتفقد محافظ الغربية كورنيش نهطاي، المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتابع المحافظ الجولة بزفتي بتفقد محطة مياه الشرب بنهطاي، مختتما الجولة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بنهطاي.

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة، الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.

 

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الغربية أخبار محافظة الغربية السنطة الدكتورة منى صالح رئيسة مدينة السنطة

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