الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بينهم مصر، تركيا تكشف عن تحرك 8 دول بهدف وقف إطلاق النار فى غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مصدر بوزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن مجموعة تشكلت حديثا مكونة من مسؤولين كبار من عدة دول إسلامية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي

وسيزور المسئولون الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وآخرين للحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال المصدر إن المجموعة ستلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارتين لبريطانيا وفرنسا يوم الأربعاء.

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وزراء خارجية وممثلين 8 دول

وتضم المجموعة وزراء خارجية وممثلين عن مصر وتركيا وقطر والأردن ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

الهدف الأساسي لمجموعة الاتصال

وكشف المصدر لرويترز "الهدف الأساسي لمجموعة الاتصال هو إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.".

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