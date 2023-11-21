خبير قانون دولي: التصريحات الإسرائيلية عن إعادة توطين أهالي غزة “كلام مرسل وعبثي”

التهجير القسرى ، وصف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي الإنساني تصريحات وزير الاستخبارات الإسرائيلية «بإعادة التوطين الطوعي» للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار ومساعدة الغزليين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة “بالحديث المرسل والعبثي.

اسرائيل تخدع نفسها

وعرف الدكتور ايمن سلامة إعادة التوطين بأنها إعادة التوطين لمدنيين بشكل مؤقت وأثناء النزاعات المسلحة في داخل أقاليم دولهم، وإذا كانت تزعم إسرائيل بأنها تقوم بإعادة التوطين لسكان شمال غزة بمناطق آمنة في جنوب غزة وبشكل مؤقت فان إسرائيل لا تخدع العالم بل تخدع نفسها حيث لا مناطق آمنة في الجنوب.

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محاولات ابعاد الفلسطنيين

واكد سلامة أنه لابد ان نفرق بين أمرين الأول محاولات الإبعاد للفلسطينيين ومحاولات إبعاد الفلسطينيين إلى الخارج حدود الدولة الفلسطينية بهذا الشكل وأثناء النزاع المسلح الحالي جريمة حرب، أما حالة ارتكبها في حالة السلم فهي جريمة ضد الإنسانية، في كل الأحوال.

سلطة الاحتلال ليس من حقها اعادة التوطين

واستطرد بأن إسرائيل لن تقوم بإعادة هؤلاء إلى شمال غز ة مرة أخرى، وفي كل الأحوال إسرائيل سلطة احتلال، وليس لها إن تقوم بمثل هذه الإجراءات، بل من يقوم بذلك السلطة الفلسطينية فى رام الله.

تهجير قسرى

وتابع أنه مع التسليم بأن السلطة الفلسطينية ليس سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة فإن ما تقوم به إسرائيل بلغة القانون والواقع بحق الفلسطينيين وتحديد القاطنين في شمال غزة هو تهجير قسري بالقوة المسلحة، وهو يشكل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية «جيلا غامليل»، دعت في وقت سابق المجتمع الدولي إلى تشجيع ما أسمته «إعادة التوطين الطوعي» للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار، وهي ليست الدعوة الأولى بل سبقها دعوات بربرية كدعوة وزير التراث الإسرائيلي بضرب قطاع غزة بالنووي.