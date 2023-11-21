الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مدبولي يصل مقر مجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة بشأن الأوضاع في غزة

د. مصطفى مدبولي رئيس
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،فيتو

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مقر مجلس النواب للرد على عدد من طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.

وتنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء،  16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في شأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

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ومن جانبه يستعرض رئيس الوزراء اليوم أمام مجلس النواب، جهود الحكومة ومؤسساتها في دعم القضية الفلسطينية ردًّا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بالإضافة إلى إجراءات وتدابير مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين.

 

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الدكتور مصطفي رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب قطاع غزة غزة

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