ما الفرق بين الربو الشعبي للأطفال والكبار؟ الصحة توضح

مرض الربو الشعبي من الأمراض التى تصيب الكبار والأطفال ويعرف مرض الربو الشعبي بمرض حساسية الصدر.

ما هو مرض الربو الشعبي

وكشفت وزارة الصحة عن الفرق بين مرض الربو الشعبي للكبار والأطفال ويصيب مرض الربو الشعبي للكبار الأشخاص في الفترة بين أواخر العشرينات واوائل الثلاثينات ومن يتعرض للأتربة أو الروائح النفاذة

وأوضحت ان الربو الشعبي عندما يصيب الكبار يصبح مرض مزمن ويمكن التحكم فيه من خلال الالتزام بالعلاج

مرض الربو الشعبي للأطفال

وأكدت وزارة الصحة ان الربو الشعبي للأطفال يصيب الشعب الهوائية ويصيب الجيوب الانفية ويمكن الشفاء منه بعد فترة من تناول العلاج

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من جانبه وجه الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، نصائح إلى مرضى الربو الشعبي بضرورة اتباع إجراءات الوقاية لمنع الدخول في نوبات الربو

وأشار مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع فيس بوك ضرورة تجنب مسببات الحساسية لمرضى الربو واتباع أنظمة غذائية سليمة وتجنب الاطعمة التي تسبب حساسية ونوبات الربو الشعبي سواء الأسماك أو الألبان او غيرها من الأطعمة التي تسبب الحساسية.

وأكد أن الأطعمة المسببة للحساسية تختلف من شخص لآخر لذا يجب التاكد من أي نوع من الطعام يسبب حساسية عن غيره.

وقال مديرعام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن مرض الربو الشعبي من الأمراض المزمنة التي تسبب التهاب في الشعب الهوائية ويؤدي إلى ضيق في الممر الهوائي أو يسبب الكحة المستمرة أو النهجان.

وتابع حديثه لــ"فيتو " ضرورة تشخيص مرض حساسية الصدر عن الأمراض التي تظهر في مرحلة الطفولة، مع استبعاد كل مرض يسبب صوت صفير في الصدر بجانب قياس وظائف التنفس بعد أخذ موسعات الشعب الهوائية.

نوبات حساسية الصدر

أشار استشاري الأمراض الصدرية إلى أنه بعد وضع تصنيف للحالة يتم وضع البروتوكول العلاجي لكل حالة، موضحا أنه يمكن تجنب الإصابة بنوبات حساسية الصدر المتكررة من خلال تجنب مسببات التي تهيج الشعب الهوائية منها على سبيل المثال التوقف عن التدخين وعدم تناول الأدوية التي تسبب ضيق في الشعب الهوائية والبعد عن الأدخنة والأتربة التي تسبب ضيق في الشعب الهوائية، فضلًا عن أخذ التطعيمات في الفصول المناسبة لمنع الدخول في نوبة ربو مزمنة

وأكد أنه يتم السيطرة على المرض والتحكم فيه من خلال استخدام بخاخ الربو وأدوية علاج الربو الشعبي وتقييم البروتوكول العلاجي كل 3 شهور او حسب تعليمات الطبيب المعالج.

وشدد على ضرورة التحكم في مرض الربو الشعبي لمنع الدخول في نوبات متكررة والتي تؤثر بالسلب في الطفل حيث يتسبب نوبات الربو الشعبي في تغيب الطفل عن المدرسة أو الغياب عن العمل بالنسبة للكبار مما يؤثر في الأسرة من الجانب الاقتصادي.