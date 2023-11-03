السبت 04 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض وعلاج حساسية الحليب لدى الأطفال

حساسية الالبان، فيتو
حساسية الالبان، فيتو

عندما يعاني الطفل من حساسية تجاه الحليب فهذا يعني أن جهازه المناعي، الذي يحارب العدوى عادةً يكون رد فعله تجاه البروتينات الموجودة في حليب البقر وفي كل مرة يحصل فيها الطفل على الحليب يعتقد الجسم أن هذه البروتينات هي غزوات ضارة ويعمل جاهدًا على محاربتها ويتسبب هذا في رد فعل تحسسي حيث يطلق الجسم مواد كيميائية مثل الهيستامين.

 

ويوجد حليب البقر في معظم تركيبات الأطفال وغالبًا ما يظهر الأطفال الذين يعانون من حساسية الحليب أعراضهم الأولى بعد أيام إلى أسابيع من حصولهم على تركيبة تحتوي على حليب البقر لأول مرة، ويمكن أن تظهر الأعراض على الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية عندما تتناول أمهاتهم منتجات الحليب.

 

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ويصاب الأشخاص في أي عمر بحساسية الحليب ولكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار ويتخلص منه العديد من الأطفال، لكن البعض الآخر لا يفعل ذلك.

حساسية الالبان، فيتو

أعراض حساسية الحليب لدي الأطفال

عند الأطفال الذين تظهر عليهم الأعراض بعد وقت قصير من تناول الحليب، يمكن أن يسبب رد الفعل التحسسي ما يلي:

الصفير عند التنفس

صعوبة في التنفس

السعال

بحة في الصوت

ضيق الحلق

اضطراب المعدة

القيء

الإسهال

حكة، أو تورم العيون

قشعريرة

تورم

انخفاض ضغط الدم مما يسبب الدوار أو فقدان الوعي

ويمكن أن تختلف شدة ردود الفعل التحسسية تجاه الحليب حيث يتفاعل نفس الطفل بشكل مختلف مع كل مرة يتناول بها الحليب وهذا يعني أنه على الرغم من أن رد الفعل كان خفيفًا، إلا أن التفاعل التالي قد يكون أكثر خطورة وحتى يهدد الحياة، وفقًا لموقع Kidshealt" الطبي.

يمكن للأطفال أيضًا امراض مماثلة للحساسية الحليب مثل:

عدم تحمل الحليب حيث تظهر الأعراض — مثل البراز الرخو، أو الدم في البراز، أو رفض تناول الطعام، أو التهيج أو المغص — بعد ساعات إلى أيام

عدم تحمل اللاكتوز، وهو عندما يواجه الجسم صعوبة في هضم الحليب.

تشخيص حساسية الحليب

يتم تشخيص حساسية الألبان عن طريق فحص الطبيب للطفل، وقد يطلب إجراء بعض اختبارات البراز واختبارات الدم وقد يجري ايضًا اختبار للجلد، حيث يضع الطبيب أو الممرضة كمية صغيرة من بروتين الحليب على الجلد، ثم يقوم بخدش صغير على الجلد وإذا كان الطفل يتفاعل مع مسببات الحساسية، فسوف ينتفخ الجلد قليلًا في تلك المنطقة مثل لدغة الحشرات.

حساسية الحليب، فيتو

علاج حساسية الالبان

لا يمكن علاج حساسيه الحليب نهائيًا ولكن يمكن التعامل مع الاعراض لمنعها من التفاقم والتسبب في مضاعفات خطيرة.

إذا كان الطفل يعاني من حساسية الحليب (أو أي نوع من الحساسية الخطيرة تجاه الطعام) يجب الحرص دائمًا على توفير حقن الإبينفرين في حالة حدوث رد فعل شديد.

الحاقن التلقائي للإبينفرين هو دواء موصوف طبيًا ويأتي في حاوية صغيرة يسهل حملها.

ويمكن للطبيب أيضًا أن يقدم خطة عمل للحساسية، مما يساعدك على الاستعداد لرد الفعل التحسسي والتعرف عليه وعلاجه، وشاركها مع أي شخص يعتني بالطفل، بما في ذلك الأقارب ومقدمي الرعاية النهارية وجليسات الأطفال.

تعد كل ثانية مهمة للغاية في رد الفعل التحسسي، فإذا بدأ الطفل يعاني من أعراض حساسية خطيرة مثل صعوبة في التنفس فيجب ان يمنح حقن الإبينفرين التلقائي على الفور ثم الذهاب إلى المستشفى لتجنب حدوث أي مضاعفات.

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