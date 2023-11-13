أعراض حساسية الألبان، وطرق اكتشافها والأطعمة المتاحة

أعراض حساسية الألبان، تختلف من شخص لآخر، وقد تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وقد تظهر بعد تناول الحليب أو منتجات الألبان مباشرةً، أو بعد عدة ساعات.

وهو من الأمراض التي تصيب الأطفال الرضع، ويعرف هذا المرض أيضا باسم "حساسية اللاكتوز"، وهو السكر الموجود بكميات كبيرة في منتجات الألبان.

وأكدت الدكتورة لورا باولا، استشاري التغذية العلاجية، أن حساسية الألبان عادة تكون ضد حليب البقر، وذلك على الرغم من احتمال أن يسبب الحليب من المصادر الأخرى أيضا الحساسية لدى البعض، وغالبا ما يصيب هذا النوع من الحساسية الأطفال الصغار، والرضع بشكل خاص، وهو ما يجب أن تلتفت له كل أم، مع أطفالها في العام الأول من حياتهم، فعليها أن تلاحظهم عند تناولهم أي أطعمة تحتوي على اللاكتوز، فالمصابين بهذا النوع من الحساسية، لا تتحمل معدتهم اللاكتوز، ويصابون بنوبات من الألم الشديد في المعدة، وعادة ما يكون مصاحبا بالإسهال والقيء والغازات والانتفاخ.

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أعراض حساسية الألبان

وأضافت الدكتورة لورا، أن أعراض حساسية الألبان تختلف في شدتها من طفل لآخر.

أعراض حساسية الألبان الخفيفة

تشمل الأعراض الخفيفة لحساسية الألبان ما يلي:

الحكة

الطفح الجلدي

تورم الوجه أو الفم أو اللسان

سيلان الأنف

العطس

آلام المعدة

الغثيان

القيء

الإسهال

اعراض حساسية الألبان الشديد

وتشمل أعراض حساسية الألبان الشديدة؛ الإصابة بنوبة من ضيق التنفس، وصعوبة البلع، وانخفاض ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب.

تشخيص حساسية الألبان

وأضافت الدكتورة لورا، أنه يمكن تشخيص حساسية الألبان من خلال إجراء اختبارات الجلد أو اختبارات الدم.

علاج حساسية الألبان

وأوضحت الدكتورة لورا، أنه لا يوجد علاج لحساسية الألبان، ولكن يمكن السيطرة على الأعراض عن طريق تجنب تناول الحليب ومنتجات الألبان.

نصائح لتجنب الحليب ومنتجات الألبان

ولفتت الدكتورة لورا، لبعض النصائح، التي تساعد مريض حساسية الألبان، من التعرض لمشاكل وأعراض الحساسية، والتي تستعرضها في السطور التالية.

اقرأ الملصقات الغذائية بعناية للتأكد من عدم احتواء المنتج على الحليب أو منتجات الألبان.

اسأل عن وجود الحليب أو منتجات الألبان في الأطعمة والمشروبات التي تطلبها في المطاعم.

استبدل الحليب ومنتجات الألبان ببدائل خالية من اللاكتوز أو الحليب.

مكملات اللاكتاز

وأكدت الدكتورة لورا، أنه يمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية خفيفة من اللاكتوز، من تناول مكملات اللاكتاز قبل تناول الحليب أو منتجات الألبان، وذلك لأن اللاكتاز يساعد في تكسير اللاكتوز، وهو نوع من السكر الموجود في الحليب.

اطعمة تناسب مرضى حساسية الألبان

وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن لمرضى حساسية الألبان الاستمتاع بها. تشمل بعض الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها ما يلي:

حساسية الالبان

الفواكه والخضروات:

الفواكه والخضروات هي مصدر مهم للفيتامينات والمعادن، وهي خالية من الحليب ومنتجات الألبان.

الحبوب الكاملة: هي مصدر جيد للألياف والبروتين، وهي خالية من الحليب ومنتجات الألبان، والتي تشمل، الشوفان والأرز البني، وحبوب الكينوا.

البقوليات: هي مصدر للبروتين والألياف، وتخلو من الحليب ومنتجات الألبان، مثل الفول والعدس والحمص.

المكسرات والبذور: هي مصدر جيد للدهون الصحية، وكذلك للبروتين والألياف، وخالية من الحليب ومنتجات الألبان.

بدائل الحليب النباتية: هناك العديد من بدائل الحليب النباتية، الخالية من الحليب ومنتجات الألبان، مثل حليب اللوز، وحليب الصويا، وحليب جوز الهند، وحليب الازر.