الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أفضل نظام غذائي للحامل، لصحتها ونمو طبيعي للجنين

الحامل وتغذيتها،
الحامل وتغذيتها، فيتو

أفضل نظام غذائي للحامل، هو النظام الغذائي الصحي والمتوازن، الذي يوفر جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل والجنين، حتى يمكنها أن تمر بمختلف مراحل الحمل بأمان، وبدون التعرض لأي مشاكل صحية، كالإصابة بالأنيميا، أو الإمساك، او أي مشاكل في الجهاز الهضمي.
 


أفضل نظام غذائي للمرأة الحامل

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن أفضل نظام غذائي للحامل، له مواصفات خاصة تعتمد على التوازن بين مختلف العناصر الغذائية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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الفواكه والخضروات: توفر الفواكه والخضروات الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لصحة الأم والطفل. يجب أن تتناول المرأة الحامل خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضروات يوميًا.

 

الحبوب الكاملة: توفر الحبوب الكاملة الكربوهيدرات المعقدة التي توفر الطاقة للأم والطفل. يجب أن تتناول المرأة الحامل ست حصص على الأقل من الحبوب الكاملة يوميًا.

 

منتجات الألبان: توفر منتجات الألبان الكالسيوم الضروري لنمو عظام وأسنان الجنين. يجب أن تتناول المرأة الحامل ثلاث حصص على الأقل من منتجات الألبان يوميًا.

 

البروتين: يُعد البروتين ضروريًا لنمو الجنين وتطوره. يجب أن تتناول المرأة الحامل حوالي 71 جرامًا من البروتين يوميًا.

 

وتقدم الدكتورة هدى، فيما يلي بعض الأمثلة على الأطعمة التي يمكن للمرأة الحامل تناولها ضمن نظامها الغذائي:

 

الفواكه والخضروات: التفاح، والموز، والبرتقال، والبطيخ، والبروكلي، والقرنبيط، والسبانخ، والجرجير، والبصل، والثوم.

الحبوب الكاملة: الأرز البني، والشوفان، والكينوا، والشعير، والفول السوداني، واللوز.

منتجات الألبان: الحليب، واللبن، والجبن، والزبادي.

البروتين: الدجاج، والأسماك، واللحوم، والبقوليات، والبيض.

 

الحامل ومشاكلها الصحية

 

أطعمة ممنوعة على الحامل

بالإضافة إلى تناول الأطعمة الصحية، يجب على المرأة الحامل أيضًا تجنب الأطعمة التالية:

الأطعمة غير المطهية أو غير المطبوخة جيدًا: مثل اللحوم النيئة، والأسماك النيئة، والبيض غير المطبوخ، والحليب غير المبستر.

الأطعمة المصنعة: مثل الأطعمة المقلية، والوجبات السريعة، والأطعمة المعلبة.

المشروبات الغازية، والمشروبات السكرية الأخرى.

 

وأشارت الدكتورة هدى، أنه لابد أن تهتم المرأة الحامل بشرب  الكثير من السوائل، مثل الماء، والحليب، والعصير، للحفاظ على ترطيبها.

 

وتقدم الدكتورة هدى، فيما يلي بعض النصائح الغذائية للمرأة الحامل:

 

احرصي على تناول وجبات صغيرة وخفيفة طوال اليوم بدلًا من تناول ثلاث وجبات كبيرة.
يجب تناول الفواكه والخضروات الطازجة قدر الإمكان.
إذا كنتِ تتناولين الأسماك، فتأكدي من اختيار الأسماك منخفضة الزئبق، مثل سمك السلمون، والسردين، والتونة الخفيفة.
إذا كنتِ تعانين من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، فتأكدي من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات الكاملة، والحبوب الكاملة.
يجب على المرأة الحامل التحدث إلى الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على إرشادات غذائية أكثر تحديدًا.
 

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