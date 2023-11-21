الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

من بينها حفل في الرياض، مفاجآت بالجملة من محمد رمضان خلال الفترة المقبلة

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

 يستعد الفنان محمد رمضان لتحضير مفاجآت بالجملة، للجمهور خلال الفترة المقبلة ليجدد نشاطه الفني، بعد طرحه مؤخرا لأغنية “غمزة ونظرة” التي طرحها خلال الفترة الماضية.

فيلم أسد أسود 

يستعد الفنان محمد رمضان لتصوير  فيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل طابع تاريخي أكشن ويحمل اسم “أسد أسود” خلال مطلع الشهر المقبل.. 

 

Advertisements

أسد أسود القصة والأبطال

 والفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة، شارك فى بطولة أسد أسود كل من شريف سلامة وماجد الكدواني  وخالد الصاوي ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد ونجوم من  السودان كمحمود السراج وإسلام مبارك.

 

حفل محمد رمضان في الرياض 

 كما يحيي النجم محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض ومن المقرر إقامة الحفل يوم 24 نوفمبر الجاري.

 

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في موسم الرياض 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان في السعودية تذاكر الحفل وجاءت كالآتي: فئة الدائرة الذهبية 230 ريالا سعوديا، الفئة الذهبية 175 ريالا سعوديا، الفئة الفضية 115 ريالا سعوديا، وتذاكر الدخول العامة 115.

كما يستعد محمد رمضان لطرح عدد من الأغاني الجديدة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، ومن المفترض أن يكشف تفاصيلهم قريبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد رمضان أغاني الفنان محمد رمضان افلام محمد رمضان اخبار الفن

الأكثر قراءة

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الجواكت فى هذا التوقيت

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رئيس لافيينا يكشف كواليس استقالة أحمد عيد عبد الملك

جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالتوجه للجنوب فورًا

مصطفى مدبولي: أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

موقف كولر من التعاقد مع مهاجم فيوتشر في يناير

فيلم أولاد حريم كريم يحقق رقما ضعيفا في شباك التذاكر أمس

Advertisements

منوعات

المزيد

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رعب في ألمانيا بسبب لعبة

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

قتلوا البراءة في مهدها.. إحصائية صادمة عن أطفال غزة من بداية طوفان الأقصى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤدى الحسد إلى الموت، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية